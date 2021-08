Zjednoczeni krwią – lubuscy policjanci podzielili się płynem ratującym ludzkie życie Data publikacji 28.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci wzięli udział w akcji „Zjednoczeni krwią”, której organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Lubuscy Terytorialsi” z 151. Batalionu Lekkiej Piechoty w Skwierzynie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Stróże prawa, których codzienną misją jest POMAGAĆ i CHRONIĆ, nie mogli przejść obojętnie obok tak szlachetnego przedsięwzięcia i podzielili się płynem ratującym ludzkie życie.

Ratowanie ludzkiego życia to dla lubuskich policjantów zadanie priorytetowe. Potwierdzeniem tego są liczne informacje prasowe o działaniach funkcjonariuszy, podczas których udało im się uratować drugiego człowieka. Poza skutecznymi interwencjami w sytuacjach gdzie zagrożone było czyjeś życie, policjanci szukają także innym sposobów, aby pomóc w jego ratowaniu. Okazją do tego są bez wątpienia różnego rodzaju zbiórki krwi. Ten płyn jest dla wielu osób nadzieją na odzyskanie zdrowia w trudnych chwilach, dlatego też lubuscy stróże prawa aktywnie uczestniczą we wszelkich inicjatywach, podczas których jest on zbierany.

Takie przedsięwzięcie zorganizowane zostało w sobotę (28 sierpnia) w jednostce 151. Batalionu Lekkiej Piechoty w Skwierzynie przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Lubuscy Terytorialsi” oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Akcja skierowana została do służb mundurowych województwa lubuskiego z celem zebrania 100 donacji, czyli 45 litrów krwi oraz wykształcenia i promowania idei krwiodawstwa. Chociaż scenariusz sobotniego wydarzenia składał się z kilku części, najważniejszą z nich była oczywiście zbiórka krwi. Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli służb mundurowych byli także lubuscy policjanci. Wielu z nich należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy zawsze włączają się w tego typu szlachetne inicjatywy.

Podczas sobotniej zbiórki, dla zgromadzonych osób przygotowano także kilka atrakcji, w tym: pokaz Batalionowego Zespołu Szkoleniowego i sprzętu wojskowego, wystawę historyczną oraz poczęstunek grochówką wojskową.

