ŚLUBOWALI NA SZTANDAR. 41 POLICJANTÓW ZASILIŁO SZEREGI LUBUSKIEJ POLICJI Data publikacji 28.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 41 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Dzisiejszą uroczystość dopełniły odznaczenia państwowe i resortowe dla lubuskich stróżów prawa.

W środę (28 lipca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 41 osób – 19 kobiet i 22 mężczyzn, którzy będą pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

test wiedzy;

ocenę sprawności fizycznej;

test psychologiczny;

rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim., Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Słubicach, Sulęcinie, Świebodzinie, Wschowie oraz Żarach.

Dowódcą uroczystości był Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy inspektor Ireneusz Kapłon. Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim., inspektor Jarosław Pasterski: „Ślubowanie, czyli uroczyste i publiczne wygłoszenie przysięgi jest świadomą i dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności. Podjęliście się odpowiedzialnego zadania – dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pierwszą wartością na ścieżkach Waszego życia zawodowego będzie zatem złożona obietnica – przyrzeczenie, które od dziś wyznacza kierunek wszystkich Waszych działań. Drugą wartością jest mundur – symbol niezawodności, ofiarności i lojalności. Noście go z dumą i szacunkiem, godnie reprezentując pokolenia funkcjonariuszy, którzy współtworzyli naszą formację. Pamiętajcie także o etyce zawodowej oraz policyjnej historii i tradycji, bo to właśnie one stanowią trzeci filar naszego systemu wartości”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zwrócił się do nowych policjantów słowami: „Gratuluję Wam wyboru, który świadczy o waszej determinacji do niesienia pomocy innym. To droga bardzo wymagająca ale zarazem dająca wiele satysfakcji. Chciałbym, abyście wykorzystali doświadczenie swoich starszych kolegów, którzy codziennie ratują życie nie tylko Lubuszan ale wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Ogromnie Wam gratuluję i życzę spokojnej i bezpiecznej realizacji Waszych ustawowych zadań. Powodzenia!”

Ale dzisiejsza uroczystość była wydarzeniem szczególnym nie tylko ze względu na przyjęcie nowych policjantów, którzy wygłosili słowa roty ślubowania i rozpoczęli służbę w Lubuskiej Policji. Wręczono bowiem wyjątkowe wyróżnienia – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnią Służbę” oraz przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant” i „Medale za Zasługi dla Policji”. Łącznie uhonorowano tymi odznaczeniami 21 doświadczonych lubuskich stróżów prawa.

Warto podkreślić, że zainteresowanie służbą w tej formacji zdecydowanie wzrasta. Świadczy o tym liczba składanych każdego dnia podań o przyjęcie. W minionym roku szeregi Lubuskiej Policji zasiliło 181 policjantów. Młodzi ludzie oceniają organizację bardzo pozytywnie. Policja jawi się jako pracodawca godny zaufania, dający możliwość stałego zatrudnienia, rozwoju oraz samorealizacji. Argumenty takie trafiają zarówno do młodych osób, rozpoczynających swą karierę zawodową, jak i do tych, którzy mieli już okazję zmierzyć się z realiami rynku pracy. Policja jako instytucja publiczna cieszy się najwyższym, 90% zaufaniem społeczeństwa, na które pracuje bezustannie każdego dnia i każdej nocy. Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud, poświęcenie i służbę policjantów oraz pracowników Polskiej Policji.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: podkomisarz Maciej Kimet