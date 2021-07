WODA NIE DAJE DRUGIEJ SZANSY. POMYŚL, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO Data publikacji 27.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wysokie temperatury oraz wakacyjny czas przyciągają tłumy na plaże. Niestety wiele osób nie czuje respektu przed żywiołem, jakim jest woda. Policjanci przypominają, aby wybierając się nad jezioro, zabrać ze sobą przede wszystkim zdrowy rozsądek. Od początku czerwca doszło w województwie lubuskim aż do 11 utonięć. Niestety wielu prowokuje los do takich sytuacji pływając pod wpływem alkoholu i wybierając do tego jeszcze niestrzeżone kąpieliska. Czas na refleksje.

Coraz więcej osób decyduje się na wypoczynek nad akwenami. Nie można jednak zapominać, że woda nawet ta pozornie najspokojniejsza, w jednej chwili może stać się niebezpiecznym i groźnym żywiołem. Czasami wystarczy moment, żeby doszło do tragedii. Nie pozwólmy na to i zawsze zachowajmy rozsądek. O bezpieczeństwo wypoczywających dbają lubuscy policyjni wodniacy, którzy już od dawna monitorują zachowania kąpiących się osób i ratują im życie.

Podczas wakacji wielu młodych osób pozwala sobie na chwilę beztroski i luzu, co w szczególności nad wodą może być bardzo niebezpieczne, a nawet skończyć się tragedią. Dlatego dbając o bezpieczeństwo tych wypoczywających, policjanci kontrolują kąpieliska, obserwując zachowanie osób odpoczywających na plażach, przebywających w wodzie, a także korzystających z wodnych środków transportu. Kształtujmy zachowania wszystkich tych, którym podczas letniego wypoczynku zbyt często włącza się nieśmiertelność. Pewność siebie determinowana alkoholem i chęcią zaimponowania innym nigdy nie kończy się happy endem. Niestety woda jest zbyt srogim nauczycielem, który w wielu przypadkach nie daje drugiej szansy. Od początku czerwca życie straciło już 11 osób. Dlatego lubuscy policjanci w różny sposób starają się dbać o bezpieczeństwo nad wodą. Są to zarówno eventy, podczas których funkcjonariusze informują o najczęściej popełnianych błędach i zasadach bezpieczeństwa, które bezwzględnie należy przestrzegać, spotkania z młodzieżą, briefingi oraz klipy wideo. Ale warto pamiętać, że odpowiedzialność zdecydowanie leży po stronie wypoczywających. To czy górę weźmie pokora i respektowanie zasad czy alkohol, brawura i zbytnia pewność siebie.

Przede wszystkim wybierajmy kąpieliska strzeżone, czyli takie, na których znajduje się profesjonalna opieka ratownika wodnego. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanych fachowców można mieć pewność, że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam pomocy. Warto również mierzyć siły na zamiary. Nie przeceniajmy swoich możliwości pływackich, asekurujmy się obecnością innych osób czy bojką. Jeśli chcemy spróbować pływania długodystansowego, to lepszym miejscem będzie basen niż środek jeziora. Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłów, orientacji czy równowagi. Nawet jego niewielka ilość w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje, że nasze reakcja na niebezpieczeństwo mocno się opóźnia. Zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziemy w stanie mu pomóc to uczyńmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziemy się czuć na siłach to poinformujmy o tym inne osoby. Jak pomocna jest służba na wodzie mogli się przekonać Ci, którzy życie swe zawdzięczają właśnie mundurowym:

PIJANY MĘŻCZYZNA NA ŚRODKU JEZIORA

MĘŻCZYZNA TOPIŁ SIĘ W BAGNIE

SILNY WIATR PRZEWÓCIŁ ŻAGLÓWKĘ

Pamiętaj, że woda nawet ta pozornie najspokojniejsza, w jednej chwili może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem. Czasami wystarczy chwila, żeby doszło do tragedii. Przeciwdziałając takim sytuacjom przypominamy:

do kąpieli wybierz tylko miejsca strzeżone;

będąc na kąpielisku, słuchaj poleceń wydawanych przez ratownika;

jeśli wybrałeś się na wodę z dziećmi, zadbaj o ich bezpieczeństwo i nie pozostawiaj bez opieki;

nie wchodź do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Schłodź stopniowo swój organizm, nie zapominając o okolicach serca, karku oraz twarzy;

nie próbuj przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

nie skacz do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią ;

podczas wodnych zabaw nie spychaj z pomostu, z materaca ;

przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter itp.) koniecznie zaopatrz się w kapok;

nigdy nie wchodź do wody bezpośrednio po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;

nigdy nie łącz wypoczynku nad wodą z alkoholem;

zwróć uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Zanim przystąpisz do działania, weź pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły. Jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie pomóc, poproś o pomoc;

w sytuacji, gdy przystępujesz do udzielania pomocy poszkodowanemu, pamiętaj o zachowaniu spokoju, zapewnieniu sobie bezpieczeństwa oraz sprawdzeniu czy osoba nas słyszy i oddycha. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo rozpocznij resuscytację krążeniowo – oddechową oraz wezwij pomoc.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

video: aspirant Marcin Ruciński