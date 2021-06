O włos od tragedii na przejściu dla pieszych. Policjanci ustalili nieodpowiedzialną kierującą Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają sprawę zdarzenia, do którego doszło 9 czerwca na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Wówczas osoba kierująca osobówką, nie zatrzymała się przed przejściem dla pieszych i nie przepuściła pieszych znajdujących się na pasach. Do zarzucanego czynu przyznała się 25-letnia mieszkanka naszego powiatu, która podczas przesłuchania wyraziła skruchę. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Sprawa skierowana zostanie do sądu. Grozi jej grzywna nawet do 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci z Krosna Odrzańskiego prowadzą czynności w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, dotyczącym niebezpiecznej sytuacji, do której doszło 9 czerwca po godzinie 18 na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Mężczyzna chciał przejść wraz z dzieckiem na drugą stronę jezdni po oznakowanym przejściu dla pieszych, jednak gdy był już na środku pasów, z jego prawej strony nadjechał pojazd, którego kierowca nie zatrzymał się przed przejściem, tylko z dużą prędkością przejechał po przejściu. Gdyby nie trzeźwość umysłu mężczyzny, który w ostatniej chwili chwycił syna, mogłoby dojść do tragedii. Nad sprawą pracowali policjanci krośnieńskiej komendy, którzy analizowali zabezpieczone zapisy z kamer, w tym z monitoringu miejskiego, a także prowadzili ustalenia, które pozwoliły im na dotarcie do osoby, której postawiono zarzut spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym w związku z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. To 25-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego, która podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanego czynu, jednocześnie wyrażając skruchę. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Sprawa skierowana zostanie do sądu. Grozi jej grzywna nawet do 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Konsekwencji nie uniknie także kierowca busa, który chwilę przed zdarzeniem również nie zatrzymał się przed pasami i nie przepuścił mężczyzny wraz dzieckiem. Czynności w tej sprawie prowadzone są przez policjantów Zespołu ds. Wykroczeń krośnieńskiej komendy.

Przypominamy, że 1 czerwca nastąpiła zmiana przepisów w ruchu drogowym. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

- zachować szczególną ostrożność,

- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy zbliżając się do przejścia dla pieszych zobowiązany jest do:

- zachowania ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

- korzystania z przejścia dla pieszych.

Ponadto zabrania się mu:

- wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

- korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim