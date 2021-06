Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o zagrożeniach. Zanim dojdzie do tragedii Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci prowadzą działania profilaktyczne, aby uświadomić nieletnich o możliwych zagrożeniach. Stworzony klip ma uświadomić ich i ich rodziców jak ważne są codzienne rozmowy o tym, jak reagować na niebezpieczeństwa. To ważne tym bardziej, że za pasem wakacje, a podczas nich wiele zagrożeń. Działajmy zawczasu, aby nic złego im się nie stało, a wakacyjny czas minął pod znakiem wypoczynku, radości i bezpieczeństwa.

Za kilkanaście dni kolejny rok szkolny przejdzie do historii. Do historii przechodzi także kolejna fala pandemii, która od ponad roku ograniczała wszystkim optymalne funkcjonowanie. To oznacza, że z dużo większym pragnieniem, entuzjazmem i zapałem podejdziemy do wypoczynku. W tym porywie nie możemy zapominać o zagrożeniach, na które narażone są nasze dzieci. Dlatego lubuscy policjanci z profilaktyki i spotkań z najmłodszymi nie rezygnowali nawet podczas walki z koronawirusem. Z tym, że spotkania te przeprowadzane były on-line. Teraz kontynuowane są w sposób bezpośredni. Nie można po prostu rezygnować z obszaru, który jest tak istotny z punktu widzenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ale sojusznikiem policjantów i nauczycieli powinni być przede wszystkim rodzicie. To od ich codziennych rozmów ze swoimi pociechami zależy to jaką wiedzą i świadomością będą dysponowali, kiedy rodziców przy nich nie będzie. I kiedy przyjdzie zmierzyć się z faktycznym, realnym zagrożeniem. Wówczas nie ma miejsca na błędy, na kalkulacje. Od tego jak w tym konkretnym momencie zachowają się nasze dzieci zależy ich zdrowie i życie. Niebezpieczeństw oczywiście jest bez liku. Od tych tradycyjnych do cyberprzestępstw, które czają się w internecie. Tym razem lubuscy policjanci w najnowszym klipie skupili się na zaufaniu do nieznanych osób, które przekupując najmłodszych materialnymi atrakcjami, porywają je. Temat z pewnością odmieniony przez wszystkie przypadki niemniej różnego rodzaju prowokacje stosowane w specjalnie przygotowywanych materiałach dobitnie pokazują, że wielu małoletnich ulega pokusom i oferowanym przez napastników dobrom. Dlatego tak ważne jest, abyśmy uczyli nasze pociechy, ograniczonego zaufania do nieznanych osób, które tylko pozornie i początkowo maja dobre intencje. Niech ten klip będzie przestrogą, która obudzi świadomość najmłodszych. Czym może zakończyć się uleganie pokusom, otwartość i zbyt duże zaufanie do nieznajomych. Niżej przedstawiamy zasady bezpieczeństwa, które warto wziąć sobie do serca.

Porady i wskazówki policjantów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP — jak zapobiec zaginięciu dziecka i co zrobić, jeśli nasze dziecko zaginie:

O czym należy pamiętać, aby nie dopuścić do zaginięcia dziecka

Małego dziecka pod żadnym pozorem nigdy i nigdzie nie pozostawiaj bez opieki, szczególnie w obcych dla niego, czy zatłoczonych miejscach.

Zatroszcz się o dobre relacje z dzieckiem. Nie pozwól, aby zaniedbane emocjonalnie uciekło lub szukało pomocy i zrozumienia u obcych osób, które mogą je skrzywdzić.

Naucz swoje dziecko, aby nie podawało obcym osobom swoich danych – również samego imienia.

Uczul swoje dziecko, aby zawsze informowało Cię o tym gdzie jest i o zmianie swoich planów kiedy przebywa poza domem.

Naucz swoje dziecko, aby pod żadnym pretekstem nie zbliżało się i nie wchodziło do pojazdu obcej osoby, nie odchodziło/oddalało się z nieznajomym.

Naucz swoje dziecko, aby zawsze kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie głośno krzyczało, wzywało pomocy i jeśli to możliwe, próbowało uciec.

5 podstawowych kroków w przypadku zaginięcia dziecka

Jak najszybciej powiadom o zaginięciu najbliższą jednostkę Policji – telefon alarmowy 112.

Sprawdź, czy Twoje dziecko nie przebywa u kolegów, przyjaciół, sąsiadów czy u rodziny. Poproś o pomoc w poszukiwaniach.

W przypadku zaginięcia małego dziecka natychmiast sprawdź w okolicy wszystkie miejsca, które mogą stanowić dla niego zagrożenie (oczka wodne, studzienki, kanały, ulice, miejsca gdzie mogą znajdować się niebezpieczne dla niego maszyny czy substancje).

Zawsze miej przy sobie aktualne zdjęcie swojego dziecka, choćby w telefonie komórkowym – będzie potrzebne Policji.

W miarę możliwości zachowaj spokój, tylko wtedy możesz pomóc Policji w poszukiwaniach i udzielić policjantom wszystkich istotnych informacji, które pomogą w odnalezieniu Twojej pociechy.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Lubuskiej Policji

pokomisarz Maciej Kimet

młodszy aspirant Mateusz Sławek