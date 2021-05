KIBICE WRACAJĄ NA STADIONY. O ICH BEZPIECZEŃSTWO DBALI LUBUSCY POLICJANCI Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci zabezpieczali mecz żużlowy między gorzowską Stalą, a częstochowskim Włókniarzem. To pierwsza potyczka po otwarciu stadionów dla publiczności. 25% miłośników czarnego sportu mogło już zasiąść na trybunach. Bezpieczny dojazd zapewniali im policjanci.

W niedzielne popołudnie (23 maja) oczy kibiców skupione były na Gorzowie Wielkopolskim. W tym dniu odbyło się bowiem zaległe spotkanie między Stalą Gorzów, a Włókniarzem Częstochowa. To wyjątkowa chwila, ponieważ po decyzji o luzowaniu obostrzeń, na stadiony ponownie mogli wrócić spragnieni kibice czarnego sportu. Co prawda, póki co, możliwy był udział 25% publiczności ale policjanci wykonywali swoje obowiązki równie intensywnie, jak przy komplecie widzów. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy zdecydowali się odwiedzić stadion im. Edwarda Jancarza.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy z wielu pionów, ale także postawie kibiców, to wydarzenie minęło spokojnie, bez żadnych incydentów. Funkcjonariusze prewencji i sztabu Policji, wspierani przez kolegów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim dbali o porządek publiczny i swobodny wyjazd kierowców czy bezpieczne przejście tych, którzy na zawody przyszli pieszo. Następna okazja do kibicowania przy Śląskiej już w najbliższy piątek /28 maja/.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

podkomisarz Maciej Kimet