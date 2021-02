ZBRODNIA SPRZED LAT BLISKA WYKRYCIA. PRZEŁOMOWE DZIAŁANIA POLICJANTÓW Z „ARCHIWUM X” Z GORZOWA Data publikacji 10.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci działający w ramach „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, bliscy rozwiązania zagadki jaką wciąż jest zbrodnia z 1999 roku. Zabójca(y) 43-letniego mieszkańca Żagania jest nadal na wolności ale dzięki intensywnym działaniom śledczych za chwile może się to zmienić. Wznowione po latach śledztwo jest bliskie wskazania kto jest odpowiedzialny za wspomniane morderstwo.

Badania laboratoryjne, identyfikacja i porównywanie śladów, oględziny, czynności operacyjne, przesłuchania świadków to jedne z wielu intensywnych czynności wynikających ze wznowionego przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze śledztwa, które zostało umorzone przed laty. A dokładnie chodzi o sytuację z 1 października 1999 roku w Żaganiu, gdzie w okolicach jednego z osiedli mieszkaniowych znalezione zostały zwłoki 43-letniego mężczyzny, mieszkańca tego miasta. Ustalenia śledczych wskazują, że dzień wcześniej (30 września) około godziny 19 mężczyzna uczestniczył w imprezie towarzyskiej, w trakcie której z kolegami pił alkohol. Wychodząc z mieszkania kolegi zauważył na klatce schodową kobietę, z która po chwili zaczął rozmawiać. Podczas rozmowy mężczyzna zaprosił ją, aby napić się razem wódki na tzw. „betonach” – miejscu, w którym w tamtych czasach spożywano alkohol. Kobieta zgodziła się na tę propozycję i poszła ze mężczyzną we wskazane miejsce. W czasie spotkania mężczyzna stał się natarczywy wobec kobiety i miało dojść między nimi do szamotaniny. Kobieta w końcu uwolniła się od niego i pobiegła do swojego domu. Następnego dnia 43-latek został znaleziony martwy.

Obecny czas jest okresem bardzo intensywnych działań policjantów z „Archiwum X” Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy od kilkunastu miesięcy zajmują się ponownie rozwiązaniem zagadki związanej z zabójstwem 43-letniego mieszkańca Żagania. Ślady, które zabezpieczono przed laty na miejscu przestępstwa poddano nowoczesnym i innowacyjnym badaniom w laboratoriach kryminalistycznych, wyposażonych w sprzęt powstały dzięki najnowszym technologiom. Wynikami z ich analiz dysponują już śledczy. Warto pamiętać, że ślady biologiczne są niezbywalne, niepowtarzalne – nowoczesne metody badawcze, które są dostępne we współczesnej kryminalistyce mogą dać konkretny dowód na udział danej osoby w tym zdarzeniu, jako niezwykle istotny materiał dowodowy. Kryminalni nie wykluczają także ponownych badań wariograficznych. Aby wznowić postępowanie pod kątem procesowym, policjanci musieli dysponować bardzo silnym materiałem pod kątem operacyjnym i dowodowym. To ciężka praca, która przekłada się na dziesiątki godzin lektury akt postępowania i materiałów operacyjnych. Żmudne i skrupulatne czynności śledczych oraz rozwój kryminalistyki doprowadziły do tego, że krąg podejrzanych o zabójstwo ponownie znacznie się zawęził. To wszystko skutkuje uzyskaniem nowych dowodów w sprawie, które za chwile okażą się kluczowe dla wznowionego już śledztwa. To także czas dla osób, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, aby podzielili się z nimi z policjantami i prokuratorami.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podkomisarz Maciej Kimet