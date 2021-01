NARADA ROCZNA LUBUSKIEJ POLICJI W TRYBIE WIDEOKONFERENCJI Data publikacji 22.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek (22 stycznia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce narada roczna, podczas której podsumowano działania lubuskich policjantów w 2020 roku. Mimo bardzo trudnego roku, który upłynął pod znakiem walki z pandemią, lubuscy stróże prawa zdali egzamin z odpowiedzialności. Przy wielu dodatkowych obowiązkach, dzięki determinacji i profesjonalnej postawie sprawili, że Lubuszanie czuli się i byli bezpieczni.

To rok, który bez wątpienia przejdzie do historii. Wszystko przez światową pandemię wirusa SARS-CoV-2, który nie ominął także naszego kraju. Od marca 2020 roku rozpoczęły się zatem intensywne działania służb, w tym Policji, ukierunkowane na zmniejszenie transmisji śmiertelnego wirusa. Wspólnie z przedstawicielami innych służb, lubuscy policjanci dwoili się i troili, aby realizować dodatkowe zadania. A przecież od tych właściwych, codziennych, charakterystycznych dla Policji nikt nas przecież nie zwolnił. Ale determinacja, profesjonalizm i poświęcenie pozwoliły nie tylko pogodzić te zadania, ale także sprawić, że były one wykonywane na najwyższym możliwym poziomie. To oczywiście miało wpływ na wysoką ocenę działań Lubuskiej Policji w minionym roku. W każdym obszarze policyjnych działań widać było poprawę. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, a zadania prewencyjne były wykonywane na jeszcze lepszej efektywności. Pozytywnym sygnałem jest też stale zwiększająca się liczba policjantów służących w garnizonie lubuskim. W ubiegłym roku nasze szeregi zasiliło 181 nowych adeptów. To aż o 50 więcej niż w 2019 roku. Z pewnością będzie to miało kluczowe znaczenie w jeszcze bardziej efektywnym działaniu Lubuskiej Policji w najbliższej przyszłości.

Gospodarzem piątkowej narady był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jarosław Pasterski, który wspólnie ze swoimi zastępcami dokładnie omówił działania lubuskich policjantów w minionym roku, określając także priorytety na najbliższy czas. Wśród gości nie mogło zabraknąć Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Jak wspomniał te wyniki, które zostały osiągnięte przez policjantów i pracowników cywilnych są mu doskonale znane bowiem na co dzień przyglądał się ogromnemu zaangażowaniu stróżów prawa w minionym roku. Na ręce szefa lubuskich policjantów przekazał podziękowania za wzorową postawę funkcjonariuszy, dzięki której o działaniach Lubuskiej Policji słyszeliśmy nawet poza granicami administracyjnymi naszego województwa.

Na solidnie budowany sojusz z Lubuską Policją wskazali również przedstawiciele Prokuratur w osobach Pani Agnieszki Leszczyńskiej- Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pana Marcina Chrzanowskiego- Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze. Jak stwierdzili było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu śledczych z całego regionu. Na naradzie obecna była również kadra kierownicza garnizonu lubuskiego. Z uwagi na wciąż panująca pandemię, tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter. Odbyło się ono online w trybie wideokonferencji.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim