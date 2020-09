Światowy żużel zawitał do Gorzowa. Lubuscy policjanci zabezpieczają Speedway Grand Prix Data publikacji 12.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wiele sił i środków policyjnych zaangażowanych jest w zabezpieczanie żużlowego Grand Prix w Gorzowie Wlkp. W tym roku miłośnicy „czarnego sportu” mają możliwość oglądać zmagania najlepszych żużlowców świata przez dwa dni. W piątek, dzięki zaangażowaniu policjantów i postawie kibiców, to sportowe wydarzenie minęło bezpiecznie. Mundurowi są w gotowości do pracy podczas drugiego dnia.

W piątkowy i sobotni wieczór (11 i 12 września) oczy całego żużlowego świata są skupione na Gorzów Wielkopolski. W tych dniach odbywa się bowiem trzecia i czwarta runda żużlowego Grand Prix. Do Gorzowa przybyli kibice z Polski jak i z zagranicy, aby na stadionie im. Edwarda Jancarza oglądać zmagania najlepszych zawodników na świecie. Każda osoba, która bierze udział w tym wyjątkowym wydarzeniu sportowym, chce dwóch rzeczy – obejrzeć ciekawą rywalizację żużlowców oraz bezpiecznie dotrzeć na i wrócić ze stadionu. Realizacja pierwszej kwestii leży po stronie zawodników, natomiast druga to już sprawa policjantów. Mundurowi przygotowywali się do zabezpieczenia Grand Prix od kilku dni. Szczegółowo zaplanowali działania, aby już podczas piątkowego i sobotniego wieczoru, profesjonalnie i skutecznie zapewnić bezpieczeństwo zarówno kibicom jak i mieszkańcom Gorzowa.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy z wielu pionów, ale także postawie kibiców, pierwszy dzień Grand Prix minął spokojnie, bez niepokojących incydentów. Podobnie jak w latach ubiegłych, za sprawny ruch pojazdów odpowiedzialni byli policjanci drogówki, którzy służyli pomocą kierowcom zmierzającym na stadion oraz osobom mieszkającym w jego rejonie. Wiele osób, zdecydowało się dostać na zawody piechotą, dlatego też konieczne było zaangażowanie policyjnych patroli pieszych. Funkcjonariusze prewencji i sztabu Policji, wspierani przez kolegów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim dbali o porządek publiczny i reagowali na wszelkie nieodpowiedzialne zachowania kibiców. W przypadku wystąpienia poważniejszych zdarzeń i przestępstw, w gotowości do działań byli policjanci pionu kryminalnego.

Lubuscy stróże prawa są przygotowani do zabezpieczenia sobotniego wydarzenia i zrobią wszystko, aby minęło one równie bezpiecznie jak dnia poprzedniego. Z pewnością będzie to możliwe jeśli zaangażowanie i ciężka praca policjantów połączona zostanie z odpowiedzialną i spokojną postawą kibiców.

