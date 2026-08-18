Pozbawił wolności, po wyroku ukrywał się przed organami ścigania - lubuscy policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj Wnikliwe działania operacyjne lubuskich „poszukiwaczy” doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 46-latek był poszukiwany listem gończym w związku karą trzech lat więzienia za pozbawienie wolności innego mężczyzny. Po zatrzymaniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie województwa zachodniopomorskiego, 46-latek został przetransportowany do zakładu karnego.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ostatnich miesiącach prowadzili intensywne działania operacyjne związane ze sprawą poszukiwanego mężczyzny. W 2024 roku został on skazany przez sąd na karę trzech lat pozbawienia wolności i od tej pory ukrywał się przed organami ścigania. Wyrok dotyczył sprawy pozbawienia wolności innego mężczyzny przez poszukiwanego 46-latka. Wcześniej poszukiwany mężczyzna był wielokrotnie karany, między innymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także przeciwko mieniu czy bezpieczeństwu w komunikacji. Celem lubuskich „poszukiwaczy” było precyzyjne ustalenie miejsca pobytu mężczyzny, który za wszelką cenę próbował uniknąć odpowiedzialności karnej, ukrywając się przed organami ścigania. Podczas swojej pracy policjanci skoncentrowali się na szczegółowej analizie zgromadzonego materiału operacyjnego. Skuteczna weryfikacja pozyskanych informacji oraz typowanie potencjalnych kryjówek przyniosły oczekiwany rezultat. Ustalenia wskazały, że 46-latek przebywa na terenie województwa zachodniopomorskiego. W środę (12 sierpnia) policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji przeprowadzili skuteczną realizację, która zakończyła się zatrzymaniem poszukiwanego mężczyzny. Został on przewieziony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności przetransportowany do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości to jedno z kluczowych i niezmiennych zadań Policji. Codziennie policjanci w całym kraju ustalają miejsca pobytu, zatrzymują osoby ścigane listami gończymi czy nakazami doprowadzenia. Skuteczna praca operacyjna - cicha, systemowa i wymagająca – daje realne efekty w przypadku zatrzymania osób ukrywających się przed organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim