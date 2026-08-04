Szybka reakcja i współpraca służb. Zaginiona seniorka odnaleziona Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj W poniedziałek (3 sierpnia) do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia 89-letniej kobiety, która oddaliła się z miejsca zamieszkania na terenie Zbąszynka. Dzięki sprawnej współpracy wszystkich zaangażowanych służb kobieta została odnaleziona na terenach leśnych.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Ustalili nagranie z kamery monitoringu, na którym widać kobietę poruszającą się na jednej z ulic miasta. Do akcji włączyli się również strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownicy Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej. Nowoczesny sprzęt pozwolił precyzyjnie zawęzić obszar poszukiwań. W wyniku sprawnej współpracy wszystkich zaangażowanych służb kobietę odnaleziono na terenach leśnych w rejonie Zbąszynka. Seniorka została przekazana pod opiekę ratowników, a działania poszukiwawcze zakończyły się szczęśliwie. Tego typu zdarzenia pokazują, jak istotne jest szybkie zgłoszenie zaginięcia oraz sprawna koordynacja działań wszystkich służb.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie osób starszych. Osoby w podeszłym wieku mogą mieć trudności z orientacją w terenie i samodzielnym powrotem do domu. Aby ograniczyć ryzyko zaginięcia, warto pamiętać o kilku zasadach:

utrzymujmy regularny kontakt z seniorami i interesujmy się ich planami,

zadbajmy, aby osoby starsze miały przy sobie telefon komórkowy oraz kartkę lub opaskę z numerem kontaktowym do bliskich,

w przypadku osób z zaburzeniami pamięci warto rozważyć korzystanie z urządzeń lokalizujących,

zwracajmy uwagę na wszelkie sygnały świadczące o pogarszającym się stanie zdrowia lub problemach z orientacją.



Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem zaginięcia. W przypadku uzasadnionej obawy o bezpieczeństwo osoby należy jak najszybciej powiadomić Policję. Szybko przekazana informacja zwiększa szanse na sprawne odnalezienie zaginionego i bezpieczne zakończenie poszukiwań.

aspirant Kinga Nowak

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie