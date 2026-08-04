Niebezpieczna jazda motocyklisty zakończona przez policjantów Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Zielonogórskie ulice to nie miejsce do jazdy na jednym kole czy ćwiczenia umiejętności kaskaderskich, zwłaszcza przy otwartym ruchu ulicznym. Takie zachowanie jest lekkomyślne i niebezpieczne nie tylko dla osoby, która to robi, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zakończyli brawurową jazdę pewnego 16-latka, który od jakiegoś czasu poruszał się po mieście na jednym kole, a swoje popisy rejestrował i nagrania umieszczał w internecie. Chłopak w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania.

Od pewnego czasu do zielonogórskich policjantów docierały informacje o motocykliście, który notorycznie jeździł po mieście poruszając się na jednym kole lub driftując czyli celowo wprowadzając pojazd w poślizg. Taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie, najczęściej gdy ruszał na skrzyżowaniu po zmianie świateł, a nagrania z tej niebezpiecznej jazdy umieszczał w internecie. Nieodpowiedzialne i brawurowe zachowanie motocyklisty zarejestrowały także kamery miejskiego monitoringu, a policjanci postanowili jak najszybciej zakończyć ten proceder. Dzięki swojemu doświadczeniu i nagraniach z kamer monitorujących bardzo szybko namierzyli motocyklistę, którym okazał się 16-letni chłopak nie posiadający prawa jazdy.

Pamiętajmy, że do jazdy na jednym kole czy driftowania przeznaczone są specjalne tory wyścigowe, lotniska czy Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Tylko tam możliwe jest legalna i bezpieczna jazda w poślizgu kontrolowanym. Jazda w taki sposób w ruchu ulicznym w przypadku nieopanowania jednośladu może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, a dla motocyklisty skończyć się pod kołami nadjeżdżającego pojazdu. To nie pierwsza taka sytuacja w centrum miasta. Podobne incydenty, także na ulicy Westerplatte miały miejsce już kilkukrotnie. Wtedy jednak kierujący jednośladami stracili swoje uprawnienia do kierowania, natomiast w przypadku 16-latka sprawa trafi do sądu rodzinnego i będzie on odpowiadał jako nieletni sprawca czynów karalnych. Do materiału w postępowaniu sądowym zostanie dołączony materiał filmowy zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego, a także ten, który został zamieszczony przez nastolatka w internecie. Zatrzymanie i ukaranie tego kierującego to efekt współpracy zielonogórskich policjantów ruchu drogowego z Centrum Monitoringu Wizyjnego Urzędu Miasta Zielone Góra. To także odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców dotyczące nocnych przejazdów motocyklami i samochodami osobowymi z głośnymi układami wydechowymi, które zakłócają nocny spoczynek mieszkańcom. Takich interwencji i nocnych kontroli w centrum miasta będzie jeszcze więcej.

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 30 marca 2026, celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg (driftowanie) oraz celowa utrata styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół jest zakazana i policjanci mogą zatrzymać kierującemu za takie wykroczenie prawo jazdy.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze