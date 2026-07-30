Niebezpieczna prędkość kierującego BMW na drodze S3 zakończona wysokim mandatem i 15 punktami Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z nowosolskiej drogówki zatrzymali do kontroli 52-letniego kierującego pojazdem marki BMW. Mężczyzna jechał trasą S3 z prędkością 191 km/h. Został ukarany mandatem w kwocie 2500 złotych i 15 punktami karnymi. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi lub nierozważna decyzja mogą doprowadzić do tragedii.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości.

We wtorek (28 lipca) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli kierującego, który na trasie S3 pomiędzy Nową Solą a Zieloną Górą jechał z prędkością 191 km/h, gdzie dozwolona prędkość wynosi 120 km/h. Mężczyzna za popełnione wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 2500 złotych, a na jego konto wpłynęło 15 punktów karnych.

Okres wakacyjny i wzmożony ruch na trasie S3 prowadzącej między innymi do miejscowości wypoczynkowych skłania kierujących do zwiększonej uwagi, a także koncentracji na drodze. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pośpiech oraz lekceważenie ograniczeń prędkości nie tylko narażają kierującego na wysokie konsekwencje finansowe, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich użytkowników dróg. Każdy kierowca powinien pamiętać, że przestrzeganie przepisów to wyraz odpowiedzialności za siebie, swoich pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

starszy aspirant Adam Wachowski

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli