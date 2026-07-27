Mężczyzna podejrzany o postrzelanie rowerzysty aresztowany Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Miesiąc w areszcie spędzi mężczyzna podejrzany o postrzelenie rowerzysty, zatrzymany przez zielonogórskich policjantów w miniony czwartek (23 lipca). Do zdarzenia doszło w okolicy osiedla Zacisze, natomiast postrzelenie było wynikiem kłótni, a następnie szarpaniny pomiędzy czterema mężczyznami.

W miniony czwartek (23 lipca) około godz. 17:45, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego miało dojść w okolicach osiedla Zacisze. Z przekazanej informacji wynikało, że doszło do kłótni, a następnie szarpaniny pomiędzy czterema mężczyznami, w której trakcie jeden z nich został postrzelony w udo. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy zajęli się ustalaniem przebiegu i wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że do incydentu doszło na skutek różnicy zdań w interpretacji przepisów ruchu drogowego. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się słowna utarczka, a następnie doszło do szarpaniny, podczas której 23-latek wyciągnął broń i oddał dwa strzały w kierunku jednego z mężczyzn. 23-letni mężczyzna został obezwładniony przez rowerzystów, którzy następnie wezwali policjantów. Przy napastniku mundurowi znaleźli rewolwer czarnoprochowy, z którego oddał strzały. Na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, gdyż okazało się, że postrzelony w udo mężczyzna wymaga interwencji lekarskiej. Trafił on do szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia kuli i pozostał na obserwacji.

Zatrzymany mężczyzn usłyszał zarzuty bezpośredniego narażenia na utratę życia lub zdrowia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Po zebraniu materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do złożonego wniosku i aresztował 23-latka na miesiąc.



podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze