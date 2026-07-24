Korupcyjny proceder związany z egzaminami na prawo jazdy przerwany przez policjantów Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali cztery osoby do sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy egzaminach na prawo jazdy. Przestępczy proceder miał polegać przede wszystkim na tym, że do egzaminów przystępowały inne osoby, niż te które rzeczywiście starały się o uprawnienia do kierowania. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z przyjmowaniem i udzielaniem korzyści majątkowych, za które grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

W ostatnich miesiącach lubuscy policjanci zwalczający korupcję intensywnie pracowali nad sprawą związaną z nieprawidłowościami przy zdawaniu egzaminów na prawo jazdy, do których miało dochodzić w Zielonej Górze. Przestępczy proceder charakteryzował się tym, że zamiast osób, które chciały faktycznie uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, do egzaminu państwowego przystępowały inne, podstawione osoby. Wiedziały one dokładnie, w jaki dzień, o której godzinie i za jaką konkretną osobę fizyczną będą zdawać egzamin na prawo jazdy. Ponadto ustalono, że egzaminator ośrodka ruchu drogowego miał pomagać wybranym osobom podczas trwania egzaminu teoretycznego. W sumie, od marca 2026 roku policjanci ujawnili kilkanaście takich nieprawidłowych sytuacji. Skrupulatne i skuteczne działania operacyjne funkcjonariuszy, a w ich konsekwencji zebrany materiał dowodowy doprowadziły do podjęcia czynności procesowych, które miały miejsce 21 i 22 lipca na terenie powiatu zielonogórskiego i świebodzińskiego. W tych dniach policjanci Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali cztery osoby, które miały uczestniczyć w tym procederze. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych, w trakcie których zabezpieczono procesowo blisko 50 tysięcy złotych.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie usłyszały zarzuty przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych – z artykułu 228 paragraf 3 kodeksu karnego i 229 paragraf 3 kodeksu karnego. Te przestępstwa są zagrożone kara do 10 lat pozbawienia wolności. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednej osoby. Śledztwo w tej sprawie, która ma charakter rozwojowy, jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim