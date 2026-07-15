Handel ludźmi – jak nie stać się ofiarą przestępstwa Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Trwa wakacyjna przerwa od nauki. Dla wielu osób, w tym młodzieży, oznacza to najlepszy moment na zarobienie pieniędzy podczas pracy sezonowej, co często wiąże się z wyjazdem za granicę. Chęć zarobku nie powinna jednak uśpić naszej czujności, aby finał wyjazdu do pracy, nie okazał się tragiczny. Zielonogórscy policjanci przypominają o ostrożności i ostrzegają przed handlem ludźmi, bo to zbrodnia, która najczęściej ukrywa się pod płaszczykiem atrakcyjnych ofert zatrudnienia za granicą, darmowych wycieczek czy nagłych propozycji od nowo poznanych osób.

Funkcjonariusze z komendy w Zielonej Górze przez cały rok prowadzili w szkołach wiele spotkań poświęconych tematyce handlu ludźmi. Czas wakacyjnej przerwy od nauki mobilizuje szczególnie młode osoby, do poszukiwania pracy w internecie i podejmowania nowych znajomości, dlatego spotkania z młodzieżą odbyły się tuż przed wakacjami, aby jeszcze raz przypomnieć o ostrożności podczas wyjazdów za granicę, zwłaszcza w celach zarobkowych. Niestety nadzieja na zdobycie dodatkowych pieniędzy na realizację planów i spędzenie czasu w innym kraju stają się bronią w rękach przestępców, którzy bezwzględnie wykorzystują niewiedzę i zaufanie, a czasem zwykła naiwność młodych ludzi. Wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, że intencje osoby, która siedzi po drugiej stronie ekranu, mogą być inne od oczekiwanych. Przestępcy stosują różne metody werbowania, od fałszywych ofert pracy po manipulację emocjonalną czy w końcu szantaż.

Przyczyny handlu ludźmi są różne. Przestępcy najczęściej werbują swoje ofiary do przymusowej pracy, w nieludzkich warunkach lub w celu zmuszania do prostytucji, by później czerpać z tego korzyści. W skrajnych przypadkach może także dojść nielegalne pobieranie organów do transplantacji, czyli handel narządami.

Na co zwrócić uwagę, aby nie stać się ofiarą przestępstwa? Jak się uchronić?

Przed wyjazdem za granicę:

Nigdy nie oddawaj nikomu paszportu ani dowodu osobistego, z wyjątkiem uprawnionych służb granicznych lub policji

Sprawdź legalność pośrednika, lub agencji zatrudnienia w oficjalnym Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia

Szukaj bezpiecznego zatrudnienia poprzez sprawdzone i autoryzowane przez państwo platformy, takie jak europejski portal EURES.

Zrób kopie dokumentów i przechowuj je w formie papierowej w innym miejscu niż oryginały oraz cyfrowo w bezpiecznej chmurze.

Ustal z bliskimi "hasło bezpieczeństwa", czyli słowo-klucz, które wypowiedziane podczas zwykłej rozmowy telefoniczną da im znać, że potrzebujesz natychmiastowej pomocy.

Zostaw rodzinie adres pobytu, numer telefonu do przyszłego pracodawcy oraz dokładne dane osób, z którymi podróżujesz.

Zarejestruj podróż w rządowym systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby polskie placówki dyplomatyczne wiedziały, gdzie aktualnie przebywasz.

W trakcie podróży i na miejscu:

Miej przy sobie odłożoną gotówkę na bilet powrotny lub nieprzewidziane wydatki, schowaną niezależnie od głównego portfela.

Zapisz numery alarmowe do polskiej ambasady, konsulatu oraz lokalnej policji w kraju, do którego się udajesz.

Nie podpisuj umów, których nie rozumiesz lub które są napisane w języku obcym bez profesjonalnego tłumaczenia.

Unikaj pożyczania pieniędzy od pracodawców lub nieznajomych na poczet transportu czy zakwaterowania, ponieważ długi są najczęstszą metodą szantażu i uwięzienia ofiar.

Bądź czujny przy nowych znajomościach i nie zgadzaj się na podwożenie przez przypadkowe osoby lub nocowanie w niesprawdzonych miejscach

Unikaj samotnych wyjazdów, informuj bliskich o docelowym miejscu podróży i zachowaj czujność wobec osób, które próbują izolować Cię od rodziny i znajomych.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze