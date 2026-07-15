Niebezpieczne wyprzedzanie ciężarówką zakończone wysokim mandatem Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie stanowczo reagują na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań na drogach. Tym razem do kontroli został zatrzymany kierujący samochodem ciężarowym, który w środę (15 lipca) rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego.

Kierujący, wykonując manewr wyprzedzania na łuku drogi, przekroczył podwójną linię ciągłą, ignorując obowiązujący zakaz. Dodatkowo poruszał się z prędkością przekraczającą dopuszczalny limit. Takie zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego i mogło doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej i ukarany mandatami w łącznej kwocie 1200 zł oraz 13 punktami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy, że zakaz wyprzedzania w miejscach oznaczonych podwójną linią ciągłą oraz na zakrętach nie jest przypadkowy. Ograniczona widoczność znacząco zwiększa ryzyko zderzenia czołowego, szczególnie gdy w manewrze uczestniczą pojazdy ciężarowe, których droga hamowania jest znacznie dłuższa.

Apelujemy do wszystkich kierujących o przestrzeganie przepisów i zachowanie rozsądku za kierownicą. Chwila pośpiechu nie jest warta narażania życia i zdrowia własnego oraz innych uczestników ruchu.

młodszy aspirant Kinga Nowak

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie