Kilkadziesiąt godzin poszukiwań i szczęśliwy finał. 77-latka odnaleziona przez policjantów Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Intensywne poszukiwania zaginionej 77-latki zakończyły się sukcesem – kobieta została odnaleziona przez policjantów z Żar. Setki sprawdzonych miejsc, działania z ziemi i powietrza oraz ogromne zaangażowanie służb, ratowników, ochotników i mieszkańców przyniosły szczęśliwy finał.

Od chwili otrzymania zgłoszenia o zaginięciu mundurowi prowadzili intensywne, szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Kobieta w niedzielę (12 lipca), w godzinach porannych opuściła miejsce zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Przez kilkadziesiąt godzin funkcjonariusze z żarskiej komendy oraz wszystkich podległych jednostek, członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, strażacy z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze Straży Leśnej, ratownicy, oraz mieszkańcy wspólnie sprawdzali teren o powierzchni kilkaset hektarów.



Akcję prowadzono nieprzerwanie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Służby i ochotnicy przemierzali między innymi kompleksy leśne, pola, okolice zbiorników wodnych, pustostany i zabudowania gospodarcze. Działania prowadzone były również z powietrza. Przez kilka godzin nad okolicznymi miejscowościami oraz lasami latał śmigłowiec Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Do poszukiwań wykorzystywano także drony oraz psy służbowe. Swoją pomoc zaoferowali mieszkańcy i ochotnicy, którzy odpowiedzieli na apel i bez wahania włączyli się w działania. Ich obecność, determinacja pokazały, jak wielka siła tkwi we wspólnym działaniu. Po kilkudziesięciu godzinach intensywnych poszukiwań 77-latka została odnaleziona przez żarskich policjantów, a następnie przekazana załodze pogotowia ratunkowego.



Dwudniowe poszukiwania pokazały, że kiedy zagrożone jest ludzkie życie, mundurowi, służby i lokalna społeczność potrafią skutecznie działać. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, pomagali, przekazywali informacje i wspierali działania.

młodszy aspirant Żaneta Kumoś

Komenda Powiatowa Policji w Żarach