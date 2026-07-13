Podejrzany o zabicie czterech szczeniąt zatrzymany przez policjantów Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Do 5 lat pozbawia wolności, grozi 30-latkowi podejrzanemu o uśmiercenie czterech psów, na terenie Sulęcina. Dzięki skutecznej pracy policjantów mężczyzna został szybko namierzony i zatrzymany. Usłyszał już zarzuty.

W piątek (10 lipca) w Sulęcinie, pracownicy zajmujący się czyszczeniem kontenerów z odzieżą, w jednym z nich ujawnili reklamówkę, w której znajdywały się zwłoki czterech szczeniąt. O sprawie zostali powiadomieni policjanci. Na miejsce przyjechali kryminalnego wraz z lekarzem weterynarii. Wstępne oględziny wykazały, że każde ze zwierząt doznało rozległych obrażeń głowy. Policjanci szybko przystąpili do działań, mających na celuj ustalenie sprawcy. Skuteczna praca operacyjna pozwoliła na dotarcie do świadków oraz zatrzymanie podejrzewanego.



Zatrzymany mężczyzna to 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego, który usłyszał już zarzuty. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz bezwzględnego więzienia sąd może również orzec nawiązkę finansową na cel związany z ochroną zwierząt oraz całkowity, wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt.



sierżant Martyna Litka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie