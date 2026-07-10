Bezpieczeństwo na drogach zależy zarówno od kierujących samochodami jak i motocyklami Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo motocyklistów traktowane jest przez policjantów priorytetowo. Wynika to bezpośrednio z faktu, że użytkownicy jednośladów to tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy w trakcie zderzenia są znacznie bardziej narażeni na tragiczne skutki. Duża część wypadków z udziałem motocyklistów jest powodowana przez kierowców samochodów osobowych. To właśnie ich błędy wynikające z braku należytej koncentracji lub niewłaściwej oceny sytuacji na drodze skutkują poważny zdarzeniami na drodze.

Od początku roku na drogach powiatu zielonogórskiego policjanci pracowali na miejscu ośmiu wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Wszystkie te zdarzenia zaistniały z winy kierującego innym pojazdem. W każdym z tych przypadków przyczyna była dokładnie ta sama: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Następstwa błędów okazały się dramatyczne – w wyniku odniesionych obrażeń dwaj motocykliści zginęli na miejscu.

Ponadto policjanci odnotowali także 21 kolizji drogowych, a więc zdarzeń, w których uczestnik ruchu odniósł obrażenia ciała poniżej siedmiu dni lub też wystąpiły same straty materialne. W tego rodzaju zdarzeniach przyczyną winy innego uczestnika niż motocyklista (8 takich zdarzeń) było nieprawidłowe cofanie, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu czy niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami.

Jednakże motocykliści też nie są bez winy, bo to właśnie oni byli sprawcami 13 spośród 21 kolizji z ich udziałem odnotowanych od początku tego roku na terenie powiatu zielonogórskiego. Przyczynami tych kolizji były: gwałtowne hamowanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W tym roku zielonogórscy policjanci skontrolowali ponad 600 motocyklistów i ujawnili ponad 200 wykroczeń związanych między innymi z przekroczeniem dozwolonej prędkości.

Dlatego też, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom na drodze, eliminować niebezpieczne zachowania i dbać o bezpieczeństwo wszystkich miłośników jednośladów, zielonogórscy policjanci regularnie pełnią służbę na motocyklach. Taki rodzaj patroli pozwala na znacznie sprawniejsze nadzorowanie ruchu i natychmiastowe interweniowanie.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze