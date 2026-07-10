Zaginiona seniorka szybko odnaleziona przez policjantów - AktualnościPolicja Lubuska

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Zaginiona seniorka szybko odnaleziona przez policjantów

Data publikacji 10.07.2026
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Codzienna policyjna służba to realizacja wielu różnych zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem, jednak najważniejsze są działania, gdy trzeba ratować zdrowie i życie, a do takich należą z pewnością poszukiwania osób zaginionych. W czwartek (10 lipca) dzięki profesjonalizmowi mi zaangażowaniu zielonogórscy funkcjonariusze odnaleźli seniorkę, która po wyjściu ze szpital oddaliła się w nieznanym kierunku.

Poszukiwania osób zaginionych to czas ogromnych emocji, dla rodzin i bliskich, ale także wymagające zadanie dla policjantów. Każda minuta jest ważna, a nasze zadania musimy prowadzić z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem. To właśnie wtedy doświadczenie i szybkość działania mają ogromne znaczenie. Takie poszukiwania miały miejsce w czwartek (9 lipca). Dyżurny zielonogórskiej komendy otrzymał informację o zaginięciu starszej kobiety. Z relacji zgłaszającego wynikało, że seniorka przyjechała z rodziną na badania do lekarza i wykorzystując chwilę nieuwagi, oddaliła się w nieznanym kierunku. Wiedząc, że kobieta ma problemy ze zdrowiem, dyżurny natychmiast skierował na miejsce wszystkie patrole.

W krótkim czasie od zgłoszenia zaginioną, która oddaliła się z rejonu szpitala, odnalazł patrol ruchu drogowego. Mundurowi zauważyli kobietę w jednym z miejskich parków. Seniorka była zdezorientowana, nie wiedziała, gdzie się znajduje. Policjanci udzielili jej niezbędnej pomocy i bezpiecznie przekazali pod opiekę rodziny.

W takich sytuacjach największą nagrodą dla nas są zawsze szczęśliwe zakończenia. Moment odnalezienia zaginionej osoby i przekazania jej rodzinie to chwila, która pozostaje w pamięci. Widok ulgi i radości bliskich są bezcenne i stanowią najlepsze zwieńczenie naszych działań. Choć służba w policji wiąże się z wieloma wyzwaniami, to między innymi takie chwile najlepiej oddają znaczenie słów: „Pomagamy i Chronimy”.

 

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

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