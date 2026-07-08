Skuteczny pościg za kierującym bez prawa jazdy i pod wpływem narkotyków Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Szlichtyngowej, podczas patrolu miejscowość Stare Drzewce, chcieli zatrzymać do kontroli drogowej osobową Skodę. Kierujący pojazdem na widok radiowozu z włączonymi sygnałami, zamiast zwolnić, przyspieszył i zaczął uciekać drogą leśną. Dzięki skutecznym działaniom pościgowym mężczyzna został zatrzymany. 31-latek nie posiadał prawa jazdy, a test narkotykowy wykazał w jego organizmie obecność substancji odurzających.

W poniedziałek (6 lipca) parol szlichtyngowskich policjantów zauważył srebrną skodę jadącą przez miejscowość Stare Drzewce. Policjanci zauważyli, że za kierownicą siedzi mężczyzna, który stracił wcześniej prawo jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli, ale gdy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe to kierujący Skodą przyspieszył i zaczął uciekać drogą gruntową. Policjanci podjęli pościg i poinformowali o tym dyżurnego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, który skierował do działań kolejne patrole. Podczas ucieczki w Skodzie doszło do uszkodzenia przedniej opony, samochód zatrzymał się, a kierujący zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został jednak zatrzymany przez policjantów. Podczas kontroli okazało się, że 31-letni mieszkaniec gminy Wschowa nie spożywał wcześniej alkoholu, ale wykonany test na obecność środków odurzających dał jednak wynik pozytywny. Kierującemu pobrano krew do dalszych badań, które wykażą stężenie narkotyków w jego organizmie. 31-latek odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających oraz pomimo zatrzymanego prawa jazdy.

aspirant Marek Cieślakowski

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie