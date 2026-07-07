Niebezpieczna jazda na S3. Kierowca BMW pędził aż 238 km/h Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci międzyrzeckiej drogówki pełniący służbę na drodze ekspresowej S3 w sobotę ( 4 lipca) zatrzymali do kontroli drogowej 52-letniego kierującego samochodem BMW, który rażąco naruszył obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna poruszał się z prędkością 238 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 118 km/h.

Niebezpieczna jazda została zarejestrowana przez funkcjonariuszy prowadzących kontrolę prędkości. Po zatrzymaniu kierowcy policjanci poinformowali go o popełnionym wykroczeniu. Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 118km/h wobec 52-latka zastosowano przewidziane prawem konsekwencje. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500zł oraz 15 punktami karnymi.

Policjanci po raz kolejny przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Im szybciej porusza się pojazd, tym dłuższa jest droga hamowania, a kierowca ma znacznie mniej czasu na właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia. Nawet niewielki błąd przy tak wysokiej prędkości może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i tragicznych w skutkach zdarzeń.

Szczególną ostrożność należy zachować w okresie wakacyjnym, kiedy na drogach ekspresowych i autostradach znacząco wzrasta natężenie ruchu. Z dróg korzystają nie tylko doświadczeni kierowcy, ale również osoby podróżujące na dłuższych trasach, rodziny z dziećmi czy turyści. W takich warunkach odpowiedzialna jazda, zachowanie bezpiecznych odstępów oraz przestrzeganie obowiązujących limitów prędkości mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Policjanci apelują do kierowców o rozwagę i stosowanie się do przepisów. Pośpiech oraz lekceważenie ograniczeń prędkości nie tylko narażają kierującego na wysokie mandaty i punkty karne, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich użytkowników dróg. Każdy kierowca powinien pamiętać, że przestrzeganie przepisów to wyraz odpowiedzialności za siebie, swoich pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

młodszy aspirant Alicja Kowalczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu