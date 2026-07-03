Jechał 212 km/h na „dziewięćdziesiątce”. Policjanci zatrzymali prawo jazdy skrajnie nieodpowiedzialnemu kierowcy Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj 2500 złotych mandatu, 15 punktów karnych oraz zatrzymane prawo jazdy, to konsekwencje, jakie poniósł 30-letni kierujący BMW, który zbagatelizował zasady bezpiecznej jazdy. W czwartek (02 lipca) pomiędzy miejscowościami Licheń a Długie (powiat strzelecko-drezdenecki) mężczyzna pędził ponad 212 km/h na odcinku, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h. Nieodpowiedzialne zachowanie zarejestrowała kamera w nieoznakowanym radiowozie. Tylko w pierwszym tygodniu wakacji policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali uprawnienia ośmiu kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.

Wakacje rozpoczęły się na dobre. Część zmotoryzowanych dopiero przygotowuje się do wyjazdu na morze, w góry czy inne turystyczne miejsca, gdzie będzie odpoczywać od codziennych obowiązków. Jednak na drogach panuje wzmożony ruch, co wyraźnie świadczy o tym, że wielu kierowców już teraz jest w trasie. Ci, którzy w wielu przypadkach podróżują ze swoimi rodzinami, muszą wykazać się szczególną ostrożnością, zwracać uwagę na obowiązujące przepisy, a przede wszystkim stosować się do nich. Szczególnie ważne są te dotyczące ograniczeń prędkości. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to najczęstsza przyczyna wypadków i tragicznych zdarzeń. Nadmierna prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania, przez co w przypadku nagłego pojawienia się przeszkody może zabraknąć miejsca na uniknięcie zderzenia. Dlatego tak istotna dla bezpieczeństwa jest skuteczna praca policjantów z drogówki. Mundurowi egzekwują przestrzeganie przepisów od zmotoryzowanych i nie tylko. Dzięki ich zaangażowaniu udaje się eliminować najbardziej nieodpowiedzialne zachowania na drodze.

Dobrym przykładem skutecznego działania funkcjonariuszy jest sytuacja z czwartku (2 lipca). Tego dnia kilka minut przed godziną 20 policjanci ze strzeleckiej drogówki w nieoznakowanym radiowozie zauważyli osobowe BMW jadące z bardzo dużą prędkością. Sytuacja miała miejsce na drodze krajowej numer 22, między miejscowościami Licheń a Długie. Pomiar wskazał, że kierowca pędził 212 km/h w miejscu, gdzie można jechać maksymalnie z prędkością 90 km/h. W trakcie kontroli drogowej funkcjonariusze zatrzymali 30-latkowi prawo jazdy na trzy miesiące, nałożyli mandat w kwocie 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Warto wspomnieć, że tylko w pierwszym tygodniu wakacji mundurowi ze strzeleckiej drogówki zatrzymali prawo jazdy ośmiu kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h.



starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich