Postrzelił mężczyznę z broni czarnoprochowej. Napastnik zatrzymany przez policjantów Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj W zaledwie kilka godzin od zdarzenia policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Napastnik postrzelił pokrzywdzonego z broni czarnoprochowej, po czym próbował ją ukryć. Dzięki natychmiastowo ogłoszonemu alarmowi i intensywnej pracy funkcjonariuszy wszystkich pionów, podejrzany został namierzony, a broń zabezpieczona. 45-latkowi grozi kara nie mniejsza niż 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się 24 czerwca od zgłoszenia od mieszkańców, którzy usłyszeli dwa huki przypominające wystrzały z broni palnej. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali miejsce zdarzenia. Ujawniono przyczepę oraz widoczne przestrzeliny, co potwierdzało, że użyto tam broni. Na jednej z pobliskich ulic mundurowi odnaleźli zakrwawionego mężczyznę z raną postrzałową. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala.

W świebodzińskiej komendzie natychmiast ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. Do akcji ruszyli policjanci z wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, a także mundurowi z pozostałych pionów, którzy rozpoczęli szeroko zakrojone sprawdzanie terenu.

Dzięki skoordynowanym i intensywnym działaniom, śledczy wytypowali osobę mogącą stać za tym brutalnym czynem. Rozpoczęły się dynamiczne poszukiwania. Podejrzany 45-latek został zatrzymany kilka godzin później. W toku dalszych czynności policjanci odnaleźli również broń czarnoprochową, którą podejrzany zdążył schować, usiłując w ten sposób ukryć dowody przestępstwa.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy trafił do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, która skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, do którego sąd się przychylił. Mężczyźnie grozi kara nie mniejsza niż 10 lat pozbawienia wolności.

aspirant sztabowy Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie