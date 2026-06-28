(NIE)TRZEŹWY WIECZÓR – lubuscy policjanci zatrzymali 16 kierowców pod działaniem alkoholu Data publikacji 28.06.2026 Powrót Drukuj W sobotni wieczór (27 czerwca) na lubuskich drogach policjanci przeprowadzili wojewódzkie działania pod nazwą „Trzeźwy wieczór”. mundurowi skontrolowali tysiące kierujących, wykonując ponad cztery tysiące badań trzeźwości. Kontrole ujawniły 16 osób, które prowadziły pojazdy pod działaniem alkoholu oraz jednego kierującego znajdującego się pod wpływem środków odurzających.

Policyjne punkty kontrolne pojawiły się zarówno w miastach, jak i w mniejszych miejscowościach oraz na najważniejszych trasach wylotowych. Podczas działań policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ponad cztery tysiące badań. Pięciu kierujących znajdowało się w stanie nietrzeźwości, natomiast jedenastu prowadziło pojazdy w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali również jednego kierującego, który zdecydował się prowadzić po zażyciu środków odurzających. Ujawniono także dwie osoby, które kierowały pojazdem pomimo orzeczonego, sądowego zakazu.

Każdy kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Substancje te wydłużają czas reakcji, utrudniają koncentrację, zaburzają koordynację ruchową oraz prawidłową ocenę prędkości i odległości. Mogą również powodować nadmierną pewność siebie i skłaniać do podejmowania niebezpiecznych decyzji. Konsekwencje takiego zachowania mogą ponieść nie tylko sami kierujący, lecz także ich pasażerowie, piesi, rowerzyści oraz inni użytkownicy dróg.

Przypominamy, że każda osoba mająca jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu psychofizycznego może bezpłatnie sprawdzić trzeźwość w jednostce Policji. Szybkie badanie pozwala uniknąć ryzyka kolizji, wypadku czy innej niebezpiecznej sytuacji na drodze. Jazda pod wpływem alkoholu może zakończyć się tragedią – poważnymi obrażeniami, kalectwem, a nawet śmiercią. Wtedy skutków nieodpowiedzialnej, nietrzeźwej jazdy nie da się cofnąć.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: oficerowie prasowi lubuskiej Policji