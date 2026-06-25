Zwalczamy przestępczość narkotykową – pięciu zatrzymanych, ponad 11 kilogramów zabezpieczonych substancji odurzających Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Nowosolscy policjanci prowadzili skuteczne działania operacyjne, które dotyczyły sprawy narkotykowej. Ich rezultatem było zatrzymanie pięciu osób oraz zabezpieczenie ponad 11 kilogramów substancji odurzających – marihuany i haszyszu. Zatrzymani decyzją sądu zostali aresztowani na okres trzech miesięcy. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

Skrupulatne czynności operacyjne, praca analityczna oraz zaangażowanie policjantów to fundament skutecznej walki z przestępczością narkotykową. Taką postawą w ostatnim czasie wykazali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, którzy we wtorek (16 czerwca) w ramach zaplanowanych działań zatrzymali pięć osób. W pojeździe którym się poruszali ujawniono ponad 400 gramów marihuany. W toku dalszych czynności procesowych, na jednej z posesji policjanci ujawnili, a następnie zabezpieczyli kolejne, znaczne ilości narkotyków. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 11 kilogramów marihuany i haszyszu, których czarnorynkowa wartość oszacowano na blisko pół miliona złotych. Zatrzymane osoby zostały przewiezione i osadzone w komendach Policji. W następnych dniach z zatrzymanymi przeprowadzono czynności procesowe – mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli zarzuty karne związane z posiadaniem znacznej ilości narkotyków oraz posiadania jednostki broni oraz amunicji.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Na wniosek Prokuratury, Sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej jest jednym z priorytetów Policji. Determinacja, doświadczenie i profesjonalne działania policjantów są dowodem na to, że konsekwentna praca przynosi wymierne efekty. Dzięki skutecznym działaniom nowosolskich funkcjonariuszy nielegalne substancje nie trafią do obrotu, a tym samym nie zagrożą zdrowiu i życiu mieszkańcom.



nadkomisarz Katarzyna Wąsowicz

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli