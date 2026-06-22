Funkcjonariusze ewakuowali ludzi podczas burzy nad jeziorem Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj W miniony weekend (20 i 21 czerwca) pogoda zachęcała do wypoczynku nad wodą. Tłumy nad lubuskimi jeziorami sprawiły, że mundurowi byli w pełnej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa. Na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego służbę, z wykorzystaniem łodzi motorowej, pełnili policjant oraz funkcjonariuszka straży pożarnej. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu udało się szybko i skutecznie ewakuować osoby zaskoczone załamaniem pogody. Potwierdzeniem profesjonalnej interwencji są podziękowania, które wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich od jednej z kobiet wypoczywających razem z dziećmi.

W upalne dni wiele osób wybiera wypoczynek nad wodą. Pamiętajmy, aby relaks połączyć z rozwagą, nigdy z brawurą. Jeśli jest taka możliwość, wybierajmy miejsca do plażowania czy kąpieli, na których są obecni wykwalifikowani ratownicy. Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą czuwają także policjanci, którzy wspólnie ze strażakami kontrolują strzeżone i niestrzeżone kąpieliska. Dzięki takim służbom udaje się zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Wodniacy sprawdzają stan trzeźwości sterników, ich uprawnienia, a także zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów i wyposażenie łodzi w sprzęt ratunkowy. Funkcjonariusze pełniący służbę nad wodą to doświadczeni profesjonaliści posiadający odpowiednie uprawnienia, patenty, a przede wszystkim mający za sobą szkolenia i kursy ratownictwa wodnego. Obecność patrolu wodnego dodaje także rozsądku pływającym i uprawiającym sporty wodne.

Potwierdzeniem zapotrzebowania i skuteczności funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo na wodzie jest sytuacja, która miała miejsce w niedzielę (21 czerwca). Tego dnia wspólną służbę, z wykorzystaniem łodzi motorowej, pełnili policjant oraz funkcjonariuszka straży pożarnej. Gwałtowne załamanie pogody sprawiło, że wiele osób, które na kajakach, rowerach wodnych i innym sprzęcie pływającym znajdowały się z dala od brzegu, zostało zaskoczonych przez burzę. W tej trudnej sytuacji z pomocą przyszli funkcjonariusze, którzy bezpiecznie sprowadzili na brzeg osoby zaskoczone przez ulewę. Dzięki szybkiej interwencji patrolu nikomu nic się nie stało. Potwierdzeniem ich sprawnego działania są podziękowania, jakie wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich od jednej z kobiet wypoczywających razem z dziećmi.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich