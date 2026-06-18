Bezpieczeństwo od najmłodszych lat Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj W środę (17 czerwca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano finał turnieju „Bezpieczna Zerówka”. W wydarzeniu udział wzięło 12 trzyosobowych drużyn z całego regionu, które wcześniej wygrały w eliminacjach powiatowych. Ostatni etap był podsumowaniem działań profilaktycznych prowadzonych przez mundurowych wśród najmłodszych mieszkańców lubuskiego. I miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Słubicach.

Turniej „Bezpieczna Zerówka” od lat wpisuje się w działania profilaktyczne lubuskiej Policji. Jego głównym celem jest kształtowanie prawidłowych postaw wobec zagrożeń oraz utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania w domu, na drodze, podczas zabawy, w kontakcie z osobami obcymi, a także w sytuacjach wymagających wezwania pomocy. Zanim dzieci przystąpiły do rywalizacji, w placówkach oświatowych odbywały się spotkania profilaktyczne prowadzone przez mundurowych zajmujących się profilaktyką społeczną oraz dzielnicowych. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi między innymi o bezpiecznej drodze do przedszkola, numerach alarmowych, zachowaniu wobec obcych osób, zasadach bezpiecznej zabawy, właściwym reagowaniu na agresywnego psa, a także o zagrożeniach, z którymi najmłodsi mogą spotkać się w codziennym życiu. Po spotkaniach edukacyjnych przyszedł czas na eliminacje powiatowe. To właśnie podczas nich, dzieci musiały wykazać się wiedzą i umiejętnością współpracy w drużynie. Najlepsze zespoły z poszczególnych powiatów zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego.



W środę (17 czerwca) podczas ostatniego etapu, uczestnicy zmierzyli się z konkurencjami sprawdzającymi zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa, rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, układały puzzle z wizerunkiem Tygryska Lupo, prezentowały bezpieczną pozycję „żółwia” oraz pokonywały przygotowane miasteczko ruchu drogowego. Zadania dotyczyły sytuacji bliskich dzieciom — przechodzenia przez jezdnię, zachowania w samochodzie, reagowania na nieznajomych, korzystania z numeru alarmowego 112, unikania niebezpiecznych przedmiotów oraz szukania pomocy u dorosłych. Choć zmagania miały formułę turnieju, a drużyny zdobywały punkty, organizatorzy zadbali przede wszystkim o przyjazną atmosferę, dobrą zabawę i pozytywne emocje. Idea wydarzenia opiera się na zasadzie nauki poprzez zabawę, dlatego każde zadanie miało nie tylko sprawdzić wiedzę uczestników, ale również utrwalić właściwe zachowania w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla sześciolatków. Dzieci mogły działać zespołowo, wzajemnie sobie pomagać i pokazać, że bezpieczeństwa można uczyć się w ciekawy, aktywny i radosny sposób. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja turniejowa, w której składzie byli przedstawiciele współorganizatorów Turnieju tj. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.



Po podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:

I miejsce zajęła drużyna z Przedszkola Samorządowego nr „Miś Uszatek” w Słubicach

II miejsce zajęła drużyna z Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim

III miejsce zajęła drużyna z Oddziału Przedszkolnego przy PSP nr 3 w Żaganiu

W uroczystym zakończeniu finału uczestniczyli I Wicewojewoda Lubuski Maciej Siwicki oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Rafał Banach, którzy wręczyli nagrody i pogratulowali dzieciom wiedzy, zaangażowania i bardzo dobrej postawy podczas zmagań. Szczególne gratulacje kierujemy do zwycięzców, którzy najlepiej poradzili sobie z finałowymi konkurencjami. Gratulujemy również nauczycielom, opiekunom i rodzicom, którzy wspierali dzieci na każdym etapie przygotowań.

Lubuska Policja dziękuje wszystkim uczestnikom, opiekunom, placówkom oświatowym oraz współorganizatorom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji turnieju. Tak duże zainteresowanie przedsięwzięciem pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy Policji, przedszkoli, szkół, instytucji oraz lokalnych środowisk.

Już dziś zachęcamy placówki oświatowe do udziału w kolejnych edycjach turnieju „Bezpieczna Zerówka” oraz w innych konkursach i inicjatywach profilaktycznych organizowanych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Bezpieczeństwa warto uczyć od najmłodszych lat — najlepiej poprzez zabawę, współpracę i dobre wzorce.

młodszy aspirant Adam Załuski

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zdjęcia i film: młodszy aspirant Bartosz Kulej