O krok od tragedii na przejściu dla pieszych. Kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Na policyjną skrzynkę mailową wpłynęło nagranie przedstawiające wyjątkowo niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejściu dla pieszych przy ul. Łużyckiej w Zielonej Górze. Kierujący Volkswagenem Polo stworzył ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera pojazdu świadka, który przesłał je na skrzynkę policyjną „Stop agresji drogowej”. Zielonogórscy policjanci ustalili kierującego, zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie.

Do zdarzenia doszło na ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze. Na nagraniu widać, jak kierowca samochodu osobowego poruszający się lewym pasem ruchu prawidłowo zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić przejście kobiecie prowadzącej rower. W tym samym czasie prawym pasem nadjeżdżał Volkswagen, którego kierowca nie zatrzymał pojazdu pomimo, że piesza znajdowała się już na pasach i przejechał tuż przed nią. Kobieta widząc, że samochód nie wyhamuje, zatrzymała się na środku przejścia i dzięki temu uniknęła potrącenia.

To zdarzenie pokazuje, jak ogromnym zagrożeniem może być ignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych. Zatrzymanie się jednego pojazdu przed przejściem dla pieszych powinno być dla innych kierowców sygnałem ostrzegawczym, mówiącym o tym, że na przejściu lub bezpośrednio przed nim może znajdować się pieszy. Niestety, część kierujących nadal lekceważy ten obowiązek, narażając niechronionych uczestników ruchu drogowego na utratę zdrowia, a nawet życia.

Po otrzymaniu nagrania policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przeanalizowali je i ustalili tożsamość kierującego Volkswagenem. W związku z rażącym naruszeniem przepisów policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy i skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.

Niestety policjanci coraz częściej mają do czynienia ze zgłoszeniami dotyczącymi agresywnych zachowań za kierownicą. Zdarzają się podobne przypadki, kiedy to kierujący próbują zajeżdżać sobie drogę, zmuszając innych do hamowania czy też wolniejszej jazdy lub przyspieszają widząc wyprzedzający ich samochód. Takie zachowania są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń drogowych, dlatego policjanci nie będą im pobłażać, a kierujący narażający bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego mogą się spodziewać surowych konsekwencji.

Przypominamy, że pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych nie może być dla kierowców zaskoczeniem. Każdy kierowca zbliżający się do przejścia powinien zachować szczególną ostrożność, obserwować jego otoczenie i być przygotowanym do zatrzymania pojazdu. Chwila nieuwagi lub lekceważenie przepisów może doprowadzić do tragedii, której skutki będą nieodwracalne.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze