201 km/h na S3. Niebezpieczną jazdę przerwali policjanci Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Mundurowi z nowosolskiej drogówki zatrzymali do kontroli 20-letniego kierującego Audi. Mężczyzna jechał trasą S3 z prędkością 201 km/h. Został ukarany mandatem w kwocie 5000 złotych i 15 punktami karnymi. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi lub nierozważna decyzja mogą doprowadzić do tragedii.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn groźnych zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości.

W sobotę (13 czerwca), funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego, który na trasie S3 jechał z prędkością 201 km/h, gdzie dozwolona prędkość wynosi 120 km/h. Mieszkaniec Zielonej Góry za popełnione wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 5000 złotych, a na jego konto wpłynęło 15 punktów karnych. Okazało się, że mężczyzna kolejny raz przekroczył prędkość, dlatego mandat otrzymał w recydywie.



Ponownie apelujemy o ostrożność na drodze. Każde niebezpieczne zachowanie za kierownicą może nieść za sobą poważne konsekwencje. Najważniejsze jest, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Aby tak się stało, ważne jest przestrzeganie przepisów, wzajemna uprzejmość na drodze i brak brawury. Policjanci przestrzegają przed zbyt mocnym naciskaniem na pedał gazu, ponieważ można w ten sposób stracić nie tylko pieniądze, ale nawet życie.

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli