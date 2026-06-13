Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowce Data publikacji 13.06.2026 Powrót Drukuj W sobotę (13 czerwca), będąc w czasie wolnym od służby funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymał w pościgu pieszym nietrzeźwego kierującego, który spowodował kolizję. Jadący Audi 27-latek uderzył w Volkswagena, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Mężczyzna miał dwa promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło przy ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzący Audi wjechał w tył Volkswagena, który zatrzymał się przed pasami. Siedzący za kierownicą mężczyzna oraz pasażer wyszli z pojazdu i zaczęli uciekać. W pobliżu całej sytuacji znajdował się funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji będący w czasie wolnym od służby. Kiedy tylko zobaczył uciekającego mężczyznę, ruszył za nim w pieszy pościg. Po chwili zatrzymał 27-letniego kierującego. Badanie wykazało, że miał dwa promile alkoholu w organizmie. Dzięki pomocy osób postronnych mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie trafili do komendy miejskiej. Po wytrzeźwieniu zostaną z nimi przeprowadzone dalsze czynności.

Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego apelujemy, aby nie być obojętnym i reagować w sytuacjach, gdy widzimy, że osoba pod wpływem alkoholu prowadzi pojazd lub zamierza nim jechać. Bezpieczeństwo na drogach to wspólna sprawa.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim



