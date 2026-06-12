Najlepsi policyjni „wodniacy” wyłonieni – finał IX Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Pływanie, umiejętności ratownicze, manewrowanie łodzią motorowa czy wiedza teoretyczna z zakresu przepisów prawa – w tych konkurencjach wykazywali się policyjni „wodniacy” z całej Polski. W położonej w województwie lubuskim Sławie, nad urokliwym Jeziorem Sławskim rozgrywane były IX Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. O miano najlepszego „wodniaka” i najlepszej drużyny w kraju rywalizowało 34 funkcjonariuszy. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył młodszy aspirant Przemysław Rosiak reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, a drużynowo również najlepsi okazali się policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego – młodszy aspirant Miłosz Bernatajtys i młodszy aspirant Przemysław Rosiak.

Przez ostatnie trzy dni (10 – 12 czerwca) Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim była gospodarzem IX Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie wodnym. Przedsięwzięcie, które odbyło się w Sławie, nad Jeziorem Sławskim zorganizowane zostało przy współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji i zgromadziło najlepszych 34 policyjnych „wodniaków” z komend wojewódzkich i komendy stołecznej. To policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę nad wodą, zapewniając bezpieczeństwo wszystkich miłośników wodnego wypoczynku. Wyposażeni w nowoczesne i szybkie łodzie motorowe są gotowi udzielić natychmiastowej i profesjonalnej pomocy, gdy zdrowie i życie ludzkie jest zagrożone. Nie bez znaczenia pozostaje istota ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności związanych z pływaniem, manewrowaniem łodzią czy udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

W środowy poranek (10 czerwca) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Tomasz Zgirski powitał uczestników zmagań i dokonał uroczystego otwarcia zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się od konkurencji rozgrywanych na Jeziorze Sławskim. Policjanci sprawdzili się w manewrowaniu i kontroli łodzią motorową oraz mieli za zadanie pokonać specjalny tor przeszkód z elementami ratownictwa. Zadania postawione przed funkcjonariuszami wymagały przede wszystkim kondycji i wytrzymałości fizycznej, umiejętności praktycznych w manewrowaniu łodzią czy dobrego współdziałania w zespole. Drugiego dnia zmagania przeniosły się do Nowej Soli, gdzie na basenie miejskim przeprowadzono kolejne konkurencje – tym razem związane ze sprawdzeniem umiejętności pływackich i udzielaniem pomocy przedmedycznej. Te dwie składowe – pływanie i zabiegi ratownicze – to fundament policyjnego rzemiosła w odniesieniu do pełnienia policyjnej służby na wodzie. Piątek (12 czerwca) był dniem, w którym zawodnicy zmierzyli się z testem wiedzy ogólnopolicyjnej i związanej z zagadnieniami żeglugi śródlądowej. Test wiedzy był ostatnią konkurencją, po której wyłoniono najlepszych policyjnych wodniaków.

Zwycięzcą IX Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym w klasyfikacji indywidualnej został młodszy aspirant Przemysław Rosiak reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. II miejsce zajął młodszy aspirant Miłosz Bernatajtys reprezentujący również Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. III miejsce zdobył młodszy aspirant Karol Herra reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w składzie młodszy aspirant Miłosz Bernatajtys i młodszy aspirant Przemysław Rosiak. II miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Skład tej reprezentacji to aspirant Radosław Kamiński i młodszy aspirant Karol Herra. III miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku w składzie starszy aspirant Łukasz Malinowski i aspirant Łukasz Frączek.

Ponadto nagrodzone zostały drużyny, które wygrały poszczególne konkurencje.

W kategorii „tor przeszkód z elementami ratownictwa" zwyciężyła reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w składzie: sierżant Patryk Zych i sierżant Cezary Oryszek.

W konkurencji „manewrowanie i kontrola łodzi" wygrała reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w składzie: młodszy aspirant Sebastian Barłod i sierżant Maciej Badel.

„Konkurencję basenową” wygrała reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w składzie: sierżant Patryk Zych i sierżant Cezary Oryszek.

Konkurencję „pierwsza pomoc" wygrała reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w składzie młodszy aspirant Miłosz Bernatajtys i młodszy aspirant Przemysław Rosiak.

W kategorii „test wiedzy” najwięcej punktów zdobyła reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w składzie aspirant Piotr Wilczewski i młodszy aspirant Bartłomiej Sołtys.

Najlepszym zawodnikom oraz drużynom puchary oraz nagrody wręczali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor.

Podczas finału IX Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym zainaugurowano również ogólnopolską akcję informacyjno – edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Zorganizowany z tej okazji festyn profilaktyczny zgromadził wielu mieszkańców Sławy i okolic. Na najmłodszych, ale również tych trochę starszych czekały gry i zabawy, pokaz służb ratowniczych, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Słowo „bezpieczeństwo” odmieniane było przez wszystkie przypadki – warto, aby towarzyszyło dzieciom, młodzieży, ale również osobom dorosłym przez całe lato.

nadkomisarz Maciej Kimet

foto / video: Zespół Prasowy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim