Rusza ogólnopolska akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” – edukacja, profilaktyka i bezpieczeństwo od najmłodszych lat Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Położona w województwie lubuskim Sława stała się miejscem inauguracji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Wydarzenie połączone zostało z piknikiem profilaktycznym, podczas którego dzieci, młodzież oraz mieszkańcy regionu mogli poznać zasady bezpiecznego wypoczynku i spotkać się z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych zachowań podczas wakacji, szczególnie nad wodą i w innych miejscach letniego wypoczynku. Akcja będzie prowadzona przez policjantów w całym kraju przez cały sezon letni.

Rozpoczynające się za dwa tygodnie wakacje to dla wielu osób czas podróży, wypoczynku nad wodą, aktywności na świeżym powietrzu i rodzinnych wyjazdów. To również okres, w którym szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo. Każdego roku policjanci, ratownicy i przedstawiciele wielu instytucji przypominają, że odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie podstawowych zasad może uchronić przed tragedią i sprawić, że letni wypoczynek będzie czasem wyłącznie dobrych wspomnień. Właśnie dlatego Komenda Główna Policji realizuje ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, której partnerami są PZU S.A oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Celem projektu jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających między innymi na wodach i terenach przywodnych oraz uprawiających różne formy rekreacji w górach, a także podczas wypraw rowerowych i pieszych. Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Adresatami pośrednimi zaś zarządzający obszarami wodnymi oraz górskimi, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku, w tym wypożyczalnie sprzętu sportowego i ośrodki wypoczynkowe.

Tegoroczna inauguracja kampanii odbyła się w województwie lubuskim nad urokliwym Jeziorem Sławskim gromadząc wielu uczestników - dzieci, młodzież oraz mieszkańców Sławy i okolic. Uroczystej inauguracji akcji dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster. W wydarzeniu uczestniczyli również Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wraz ze swoimi zastępcami, I Wicewojewoda Lubuski Maciej Siwicki, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Wiceprezes Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Skrzyniarz, Starosta Wschowski Waldemar Starosta oraz Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, a także zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie podkreślali znaczenie wspólnych działań służb, samorządów i instytucji w budowaniu bezpieczeństwa podczas sezonu letniego. Na przygotowanych profilaktycznych stoiskach można było porozmawiać z policjantami, ratownikami i funkcjonariuszami innych służb, poznać ich codzienną pracę oraz zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas działań ratowniczych i profilaktycznych. Wielkie wrażenie zrobił na zebranych pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony przez policjantów i funkcjonariuszy lubuskiego WOPR w Sławie, gdzie można było zobaczyć symulowaną akcję podjęcia tonącego przez wykwalifikowanych ratowników. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego korzystania z kąpielisk, a także dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Ważnym elementem wydarzenia były rozmowy i prezentacje poświęcone bezpieczeństwu podczas wakacji. Policjanci przypominali o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, konieczności korzystania ze strzeżonych kąpielisk, odpowiedniej opiece nad dziećmi oraz odpowiedzialnym zachowaniu podczas podróży i aktywności rekreacyjnych. Nie zabrakło również informacji dotyczących bezpieczeństwa na drogach oraz zagrożeń, które mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku. W ramach projektu ogłoszono konkurs plastyczno – filmowy pod nazwą. „Letni przewodnik”. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej lub nakręcenie spotu promującego bezpieczne zachowania podczas sezonu letniego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie całego kraju do końca września.

Inauguracja w Sławie była jednocześnie początkiem działań realizowanych przez lubuskich policjantów w ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2026”. Przez całe wakacje funkcjonariusze będą prowadzić spotkania profilaktyczne, kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, autokarów przewożących uczestników kolonii i obozów, a także działania w rejonach akwenów, kąpielisk i miejsc szczególnie chętnie odwiedzanych przez turystów. Zgromadzeni gości apelowali o to, aby podczas rozpoczynających się wakacji uczestnicy dzisiejszego wydarzenia byli ambasadorami bezpieczeństwa w swoich środowiskach.

Wspólne działania Policji, służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mają jeden cel – sprawić, aby tegoroczne wakacje były czasem bezpiecznego, spokojnego i odpowiedzialnego wypoczynku.

nadkomisarz Maciej Kimet

video: podkomisarz Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim