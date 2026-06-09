Wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych – niebezpieczną jazdę zakończyli policjanci Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Na jednym ze skrzyżowań w centrum Zielonej Góry kamera policyjnego videorejestratora nagrała bardzo niebezpieczną sytuację. Kierujący Audi wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych. 33-latek otrzymał mandat i punkty karne, ale także stracił prawo jazdy. Teraz czeka go powtórny egzamin.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego, patrolując ulice miasta radiowozami z videorejestratorem, prowadzą stały nadzór nad bezpieczeństwem podróżnych. Jednym z ich zadań jest stałe monitorowanie sytuacji na drogach, szybkie reagowanie na wykroczenia oraz eliminowanie z ruchu kierowców, którzy naruszają zasady bezpieczeństwa i stwarzają zagrożenie dla innych osób. Dzięki nowoczesnym urządzeniom rejestrującym zamontowanym w radiowozach, policjanci mogą dokumentować niebezpieczne zachowania, takie jak nieprawidłowe wyprzedzanie czy ignorowanie pozostałych przepisów ruchu drogowego.

Taka właśnie sytuacja miała miejsce we wtorek rano (9 czerwca), na jednym ze skrzyżowań w centrum Zielonej Góry. Kamera policyjnego wideorejestratora nagrała rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa przez kierującego Audi. 33-letni kierujący osobówką podjął manewr wyprzedzania poprzedzającego pojazdu na skrzyżowaniu i na przejściach dla pieszych. Po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy, którzy jechali za nim, tłumaczył, że się spieszył.

Za popełnione wykroczenia 33-latek został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych i otrzymał także 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił prawo jazdy i będzie musiał ponownie zdać egzamin, bo miał już na swoim koncie 15 punktów, a więc w sumie zebrał ich aż 30.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze