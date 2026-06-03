Bezpieczeństwo to dziecinnie prosta sprawa. Kask na głowę i w drogę! Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Od 3 czerwca kask staje się obowiązkowym wyposażaniem, bez którego ani rusz. Przepis obowiązuje wszystkie osoby poniżej 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, takimi jak elektryczne deskorolki czy monocykle. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Lubuska Policja przygotowała wyjątkowy spot profilaktyczny – jego przesłanie? Bezpieczeństwo to dziecinnie prosta sprawa. Kask na głowę i w drogę!

Od dziś (3 czerwca 2026 roku) zaczyna obowiązywać przepis wprowadzający obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16. roku życia poruszające się:

rowerami, w tym również elektrycznymi,

hulajnogami elektrycznymi,

urządzeniami transportu osobistego (na przykład deskorolką elektryczną, monocyklem).

Przepisy obejmą również dzieci do 7. roku życia przewożone:

w dodatkowym siodełku - rowerem, w tym elektrycznym,

w przyczepie rowerowej,

wózku rowerowym.

Wyjątek stanowić będą konstrukcje wyposażone w pasy bezpieczeństwa uniemożliwiające użycie kasku ochronnego.

Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, którzy z racji wieku i mniejszego doświadczenia, są szczególnie narażeni na skutki zdarzeń drogowych. Obowiązek noszenia kasku to krok w stronę ograniczenia liczby urazów głowy oraz minimalizowania skutków ewentualnych zdarzeń drogowych.

Policjanci podkreślają, że kask ochronny pozostaje jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych środków ochrony życia i zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prawidłowo dopasowany i zapięty, co ważne z certyfikacją, może zdecydowanie zmniejszyć ryzyko poważanych obrażeń, a w wielu sytuacjach wręcz uratować życie.

Lubuska Policja, w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej, zwraca uwagę na to, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od prostych nawyków. Założenie kasku to naprawdę dziecinnie prosta sprawa.

Wprowadzone przepisy mają przede wszystkim wymiar edukacyjny i profilaktyczny – budują świadomość, iż odpowiedzialność na drodze nie dotyczy wyłącznie dorosłych, ale zaczyna się już od najmłodszych lat.

Podkomisarz Klaudia Biernacka

Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim