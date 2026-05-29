Luksusowy samochód odzyskany — kryminalni zatrzymali 54-latka Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z zielonogórskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo. Przejął on samochód marki Hyundai Ioniq wart kilkaset tysięcy złotych, który został wcześniej skradziony na terenie Niemiec, następnie miał go dostarczyć w określone miejsce. 54-latek decyzją sądu został aresztowany.

Do zatrzymania doszło we wtorek (26.05) w okolicach Zielonej Góry. Kryminalni ustalili trasę, którą przemieszcza się skradziony samochód i gdzie zmierza. Kierowca jechał w kierunku miasta. Kiedy policjanci zauważyli pojazd na drodze, dynamicznie zareagowali, zajeżdżając kierowcy drogę, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. 54-latek był wyraźnie zaskoczony obecnością i reakcją funkcjonariuszy. Został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie następnie złożył wyjaśnienia. Jak ustalili śledczy, mężczyzna przyjął od innej osoby na terenie Niemiec skradziony tam samochód wart kilkaset tysięcy złotych, po czym przyjechał nim na terytorium Polski, aby „dostarczyć” go w określone miejsce. Policjanci przedstawili zatrzymanemu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu, natomiast drugi dotyczył paserstwa, czyli przyjęcia samochodu pochodzącego z przestępstwa. 54-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Zielonogórscy kryminalni ponownie pokazali, że konsekwentna praca operacyjna pozwala dotrzeć do osób związanych z nielegalną działalnością, niezależnie od tego, gdzie doszło do przestępstwa.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze