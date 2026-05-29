Policyjny rajd rowerowy dla uczczenia 100-lecia sportu w Policji i wsparcia akcji „Wiosna na sportowo” Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci wzięli udział w 100 kilometrowym rajdzie rowerowym z Gorzowa Wielkopolskiego do Niesulic. Wydarzenie to miało na celu uczczenie 100-lecia sportu w Policji oraz przeprowadzenie, w ramach wirtualnej akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo”, zbiórki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

15 maja 2026 roku ruszyła kolejna edycja wirtualnej akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo”, której celem jest wsparcie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, promowanie aktywności fizycznej wśród policjantów i pracowników Policji, a także integracja środowiska policyjnego. Każda osoba, która chce wziąć udział w akcji jest zobowiązana do pokonania, za pomocą wybranej przez siebie dyscypliny sportowej, dowolnego dystansu w czasie minimum 30 minut.

Do tej wyjątkowej inicjatywy postanowili dołączyć także lubuscy policjanci. Biorąc pod uwagę możliwość wsparcia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także uczczenie 100-lecia sportu w Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, przy wsparciu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa lubuskiego zorganizowała rajd rowerowy.

W czwartek (28 maja) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - inspektor Jerzy Czebreszuk, jego Zastępcy, a także kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu lubuskiego zebrali się na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, skąd wyjechali rowerami do Niesulic. Wśród uczestników obecny był także Michał Paluta - Mistrz Polski w Kolarstwie Szosowym oraz uczestnik wielu prestiżowych wyścigów kolarskich, który dodawał otuchy policyjnemu peletonowi.

Dla osób biorących udział w przejeździe przygotowano pamiątkowe koszulki, które stanowiły symbol jedności i drużynowego zaangażowania w szczytny cel. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania dystans 100 kilometrów. Tempo przejazdu było dostosowane do poziomu i możliwości wszystkich osób, aby każdy mógł spokojnie ukończyć rajd. Podczas jazdy odbywały się także przerwy regeneracyjne, umożliwiające odpoczynek oraz integrację uczestników. Ważnym elementem czwartkowego wydarzenia była charytatywna zbiórka na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Każda osoba biorąca udział w rajdzie mogła wykonać przelew dowolnej kwoty na konto Fundacji i wesprzeć jej działanie.

Po dojechaniu do Niesulic, uczestnikom rajdu towarzyszyło zmęczenie ale i satysfakcja ze zrobienia dobrego uczynku. Wszyscy rowerzyści pokonali trasę w miłej, sportowej atmosferze i do celu dotarli bezpiecznie, bez żadnych groźnych zdarzeń.

podkomisarz Mateusz Sławek

Film: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim