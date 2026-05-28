Najpierw jechał motocyklem na jednym kole, później przekroczył prędkość o 66 km/h — stracił prawo jazdy Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj 4000 zł mandatu i 14 punktów karnych za przekroczenie prędkości, a kilka godzin wcześniej zatrzymane prawo jazdy i wniosek o ukaranie do sądu za jazdę motocyklem na jednym kole. Nieodpowiedzialne zachowanie kierującego zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze.

W niedzielę (24 maja) kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze zarejestrowały wykroczenie drogowe, jakiego dopuścił motocyklista, który jechał na jednym kole. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzanie pojazdu w poślizg oraz celowa utrata styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół jest zakazana. Za takie wykroczenia grozi wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące.



Po analizie nagrania funkcjonariusze dotarli w środę (27 maja) do kierującego jednośladem i zatrzymali mu prawo jazdy. Mężczyzna nie przyjął mandatu, wobec tego policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Do materiału w postępowaniu o wykroczenie zostanie dołączone wideo, zarejestrowany przez miejski monitoring.



Na tym jednak nie koniec. Kilka godzin po wizycie mundurowych, ten sam motocyklista został zatrzymany przez inny patrol ruchu drogowego, gdy przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 66 km/h. Tym razem przyjąć mandat w wysokości 4000 złotych. Na jego konto trafiło także 14 punktów karnych.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze