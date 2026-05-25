Pomagamy i chronimy na wiele sposobów — policjanci włączyli się w akcję oddawania szpiku Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj W czwartek i piątek (21 i 22 maja) w żagańskiej komendzie odbyła się rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, we współpracy z Fundacją DKMS. Akcja została przeprowadzona z myślą o Damianie, policjancie z Jawora (woj. Dolnośląskie) oraz wszystkich pacjentach, którzy oczekują na przeszczep szpiku. Aby pomóc osobom z nowotworami krwi wystarczy zarejestrować się w bazie dawców. Trwa to kilka minut i może uratować komuś życie.

Oddawanie szpiku to jedna z najcenniejszych form pomocy drugiemu człowiekowi. Dla wielu chorych jedyną szansą na powrót do zdrowia jest znalezienie zgodnego genetycznie bliźniaka. Choroba ta niezależnie od wieku może dotknąć każdego. Od kilku miesięcy zmaga się z nią Damian policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, dla którego szukamy dawcy. Dzięki rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która odbyła się w żagańskiej jednostce, zasilona zostanie ogólnoświatowa baza, co zwiększy również szansę na udany przeszczep dla innych chorych. Każda ze zgłoszonych osób może w przyszłości przyczynić się do uratowania życia osoby, dla której przeszczep będzie jedyną szansą. Podczas dwóch dni wolontariusze zarejestrowali ponad 30 osób. Był to również czas na edukację i przekazywanie informacji o całym procesie, rejestracji, szukaniu „genetycznego bliźniaka” oraz przebiegu i metod pobierania szpiku. Niestety wiele osób nie decyduje się na rejestrację z powodu braku wiedzy lub obaw, które często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.



W akcję aktywnie włączyli się policjanci, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Żaganiu. To pokazuje, że idea niesienia pomocy potrzebującym potrafi łączyć i wykraczać poza ramy codziennych obowiązków służbowych. Decyzja o rejestracji w bazie dawców może w przyszłości stać się dla kogoś szansą na życie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.

podkomisarz Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu