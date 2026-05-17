Działania „Motocykl" - stawiamy na bezpieczeństwo Data publikacji 17.05.2026 Słoneczna pogoda i coraz wyższe temperatury sprawiły, że na drogach pojawiło się więcej jednośladów w tym motocykli. Dla miłośników dwóch kółek to czas upragnionej wolności jednak dla policjantów – okres intensywnej pracy na rzecz ich bezpieczeństwa. Funkcjonariusze świebodzińskiej drogówki prowadzą działania ukierunkowane na ochronę wszystkich uczestników ruchu.

Głównym celem prowadzonych akcji jest zapewnienie, aby każdy miłośnik dwóch kółek bezpiecznie dotarł do celu podróży. Motocykliści, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, są szczególnie narażeni na tragiczne w skutkach wypadki, dlatego policjanci nie stosują taryfy ulgowej wobec niebezpiecznych zachowań. Podczas wzmożonych działań mundurowi sprawdzają przede wszystkim:

Stan trzeźwości – na drogach nie ma miejsca dla kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Uprawnienia do kierowania – posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy (np. kat. A) to fundament bezpiecznej jazdy cięższymi maszynami o dużej pojemności

Stan techniczny pojazdów – sprawne hamulce, odpowiednie oświetlenie oraz prawidłowy stan opon to kwestie decydujące o przyczepności i bezpieczeństwie

Prędkość i styl jazdy – niedostosowanie prędkości do warunków oraz brawura to wciąż główne przyczyny zdarzeń drogowych

Pamiętajmy! Dobre warunki atmosferyczne i sucha nawierzchnia potrafią być zdradliwe. Złudne poczucie bezpieczeństwa często skłania do mocniejszego odkręcenia manetki gazu, co drastycznie skraca czas na reakcję w sytuacji awaryjnej.



Policjanci apelują o wzajemny szacunek i rozsądek na drodze:

Do motocyklistów: sezon dopiero się rozpoczął. Asfalt po zimie może wciąż skrywać niespodzianki w postaci piasku, a kierowcy samochodów muszą na nowo przyzwyczaić się do obecności jednośladów. Zawsze mierz siły na zamiary i dbaj o widoczność (jasne elementy ubioru, odblaski).



Do kierowców samochodów: częściej spoglądajcie w lusterka! Motocykl ze względu na swoje gabaryty bywa trudniejszy do zauważenia, a pojawia się w lusterku znacznie szybciej, niż mogłoby się wydawać. Hasło „Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie” powinno stać się nawykiem każdego kierowcy.



Wspólnie zadbajmy o to, aby rozpoczęty sezon motocyklowy upłynął pod znakiem pasji i bezpiecznych powrotów do domu, a nie tragicznych zdarzeń.

aspirant sztabowy Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie