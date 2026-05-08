Seryjny podpalacz lasów zatrzymany przez świebodzińskich policjantów Data publikacji 08.05.2026 40-latek podejrzewany o serię podpaleń kompleksów leśnych został zatrzymany przez świebodzińskich kryminalnych chwilę po kolejnym podłożeniu ognia. Dzięki współpracy policjantów z Nadleśnictwem Świebodzin najpierw wytypowano, a następnie zatrzymano mężczyznę, który przyznał się do zarzucanych czynów. Katastrofa do jakiej mógł doprowadzić zagrożona jest karą nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

Od marca do maja bieżącego roku na terenie Nadleśnictwa Świebodzin odnotowano szereg niepokojących podpaleń lasów. Każdorazowo jako przyczynę wskazywano umyślne działanie. Analiza zgromadzonych materiałów oraz skuteczna praca operacyjna świebodzińskich policjantów kryminalnych oraz dochodzeniowo-śledczych przy współpracy z Nadleśnictwem Świebodzin pozwoliły na wytypowanie osoby mogącej mieć związek z tymi zdarzeniami.

W wyniku zaplanowanych działań funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu świebodzińskiego podczas próby kolejnego podpalenia. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu sześciu zarzutów dotyczących umyślnych podpaleń w kompleksach leśnych w okresie ostatnich trzech miesięcy, co mogło doprowadzić do katastrofalnych w skutkach pożarów. Mężczyzna przyznał się do wszystkich czynów. Jego działania sprowadzały bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania strat w mieniu wielkich rozmiarów, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności (artykuł 164 paragraf 1).

Przypominamy, że lasy to nasze wspólne dobro. Dzięki czujności służb i szybkiemu zatrzymaniu udało się uniknąć katastrofy ekologicznej o znacznie większej skali.

aspirant sztabowy Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie