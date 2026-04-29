Zderzenie samochodu z motocyklem w oku kamery – uważajmy na siebie nawzajem! Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń na rondach. Pamiętajmy więc o odpowiedniej koncentracji podczas jazdy, żeby nie popełnić błędu. Taki zdarzył się w Zielonej Górze kierującemu osobową Hondą, który podczas zmiany pasa ruchu na rondzie uderzył w motocyklistkę. Jego niewłaściwe zachowanie za kierownicą skończyło się potrąceniem, a w konsekwencji upadkiem kierującej jednośladem.

O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie ostrożności podczas wykonywania różnych manewrów na drodze, przekonał się w poniedziałek (27 kwietnia) kierujący osobową Hondą. Po godzinie 18. na Rondzie Rady Europy w Zielonej Górze mężczyzna doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem motocyklistki. Podczas zmiany pasa ruchu nie zachował ostrożności, zmienił pas niezgodnie z oznakowaniem poziomym i wymusił pierwszeństwo przejazdu, a następnie doprowadził do potrącenia jadącej prawidłowo motocyklistki. Kierująca jednośladem straciła równowagę i upadła na jezdnię. Po zdarzeniu została zabrana na badania do szpitala.

Prosimy wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań i podczas wykonywanych manewrów, w tym zmiany pasa ruchu. Do zdarzeń drogowych na rondach, spowodowanych nieprawidłową i niezgodną z oznakowaniem zmianą pasa dochodzi dość często. Pamiętajmy o tym, aby przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru stosować się do obowiązujących znaków, żeby móc prawidłowo go wykonać, a następnie spojrzeć w lusterka i upewnić się, że możemy to zrobić bezpiecznie. Ważne jest również dostosowanie prędkości i stylu jazdy czy też odległości od poprzedzającego pojazdu do natężenia ruchu na drodze, zwłaszcza w godzinach szczytu.

O szczególną ostrożność prosimy także niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, motocyklistów czy użytkowników hulajnóg. Bądźmy czujni i nawet gdy mamy pierwszeństwo, cały czas kontrolujmy to co dzieje się wokół nas, żeby móc w porę zareagować.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie w ruchu ulicznym, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze