Groźnie wyglądające potrącenie dziewczynki na hulajnodze – nagranie ku przestrodze!
Pieszy na przejściu, osoba na hulajnodze czy rowerzysta na przejeździe nigdy nie powinni być zaskoczeniem dla kierowców! Do tego ważne jest także przestrzeganie przepisów, odpowiednia koncentracja i zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i w miejscach poruszania się niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przekonał się o tym kierujący samochodem, który w Zielonej Górze potrącił 10-latkę na hulajnodze. Na szczęście dziewczynce nic groźnego się nie stało.
Jazda samochodem w ruchu ulicznym jest czynnością wymagającą ciągłego skupienia. Aby nie popełnić błędu, ważna jest odpowiednia koncentracja. Gdy tego zabraknie, może dojść do różnych zdarzeń drogowych, w tym także tych najtragiczniejszych.
We wtorek (21 kwietnia) w Zielonej Górze na przejściu przy Rondzie Szpakowskiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka poruszającego się na hulajnodze. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 10-latce znajdującej się na przejeździe i potrącił ją, gdy znajdowała się na jego pasie, tuż przed maską samochodu. Na szczęście, dziecko pomimo upadku nie odniosło poważniejszych obrażeń. Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości 4000 złotych i otrzymał także 15 punktów karnych.
Prosimy wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu. O szczególną ostrożność prosimy także niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg! Bądźmy czujni i nawet, gdy znajdujemy się na przejściu czy przejeździe, zawsze sprawdzajmy czy możemy bezpiecznie przejść i przejechać na drugą stronę. Pieszych prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez przejście, bo nie dość, że jest to wykroczenie, to dodatkowo pozbawiamy się zmysłu, który w razie niebezpieczeństwa może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że to od naszego postępowania zależy bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Za kierownicę wsiadajmy trzeźwi i wypoczęci oraz unikajmy pośpiechu.
Decydując się na jazdę rowerem lub hulajnogą zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i zakładajmy kask. Przypominamy, że od 3 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawne, które nakładają obowiązek noszenia kasku na rowerzystów i użytkowników hulajnóg w wieku do 16 roku życia.
podinspektor Małgorzata Stanisławska
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
