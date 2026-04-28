Groźnie wyglądające potrącenie dziewczynki na hulajnodze – nagranie ku przestrodze! Data publikacji 28.04.2026 Pieszy na przejściu, osoba na hulajnodze czy rowerzysta na przejeździe nigdy nie powinni być zaskoczeniem dla kierowców! Do tego ważne jest także przestrzeganie przepisów, odpowiednia koncentracja i zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i w miejscach poruszania się niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przekonał się o tym kierujący samochodem, który w Zielonej Górze potrącił 10-latkę na hulajnodze. Na szczęście dziewczynce nic groźnego się nie stało.

Jazda samochodem w ruchu ulicznym jest czynnością wymagającą ciągłego skupienia. Aby nie popełnić błędu, ważna jest odpowiednia koncentracja. Gdy tego zabraknie, może dojść do różnych zdarzeń drogowych, w tym także tych najtragiczniejszych.

We wtorek (21 kwietnia) w Zielonej Górze na przejściu przy Rondzie Szpakowskiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka poruszającego się na hulajnodze. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 10-latce znajdującej się na przejeździe i potrącił ją, gdy znajdowała się na jego pasie, tuż przed maską samochodu. Na szczęście, dziecko pomimo upadku nie odniosło poważniejszych obrażeń. Kierujący samochodem został ukarany mandatem w wysokości 4000 złotych i otrzymał także 15 punktów karnych.

Prosimy wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu. O szczególną ostrożność prosimy także niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg! Bądźmy czujni i nawet, gdy znajdujemy się na przejściu czy przejeździe, zawsze sprawdzajmy czy możemy bezpiecznie przejść i przejechać na drugą stronę. Pieszych prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez przejście, bo nie dość, że jest to wykroczenie, to dodatkowo pozbawiamy się zmysłu, który w razie niebezpieczeństwa może uratować nam zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że to od naszego postępowania zależy bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Za kierownicę wsiadajmy trzeźwi i wypoczęci oraz unikajmy pośpiechu.

Decydując się na jazdę rowerem lub hulajnogą zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i zakładajmy kask. Przypominamy, że od 3 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawne, które nakładają obowiązek noszenia kasku na rowerzystów i użytkowników hulajnóg w wieku do 16 roku życia.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze