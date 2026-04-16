Życie to nie gra komputerowa - nie daje drugiej szansy! Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Sezon motocyklowy rozpoczyna się na dobre, a na drogach całego kraju widać coraz więcej miłośników jednośladów. Przypominamy, że podczas jazdy swoją maszyną zawsze musimy pamiętać o rozwadze i odpowiedzialności. Brawura za kierownicą motocykla może doprowadzić do tragedii. Życie to nie gra komputerowa - nie daje drugiej szansy!

Jazda na motocyklu dla szerokiego grona osób to pasja, która sprawia wiele przyjemności. Najważniejsze jednak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ograniczeń prędkości. Jej niedostosowanie do aktualnych warunków na drodze jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Pamiętajmy także, że jazda motocyklem wymaga od nas posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ważne, aby nie przeceniać swoich możliwości, bo zbyt agresywna i brawurowa jazda może skończyć się tragicznie. Oczywistym jest również, aby na motocykl wsiadać trzeźwym! Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do stanu naszej trzeźwości nie ryzykujmy – zawsze możemy skorzystać z pomocy Policji i w każdym komisariacie czy komendzie sprawdzić stan trzeźwości.

Na bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają również kierowcy samochodów, którzy muszą mieć świadomość, że po drodze jeżdżą również miłośnicy jednośladów. Dlatego szczególnie uważnie należy spoglądać w lusterko. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Wzajemny szacunek na drodze jest również czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo. Stosując te proste, ale skuteczne wskazówki, wszyscy przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

W trosce o bezpieczeństwo motocyklistów, lubuscy policjanci drogówki każdego dnia zwracają na uwagę na zachowanie zarówno kierujących jednośladami, jak i samochodami i ich wzajemne relacje. Mundurowi podczas działań na drodze kontrolują także wymagane wyposażenie motocykla czy motoroweru, które tak jak samochody, powinny być poddawane corocznym badaniom technicznym.

Zarówno kierujący jednośladami, jak i samochodami powinni pamiętać o odpowiedzialnej jeździe i przestrzeganiu przepisów. Na drodze odpowiadamy bowiem nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale również za innych uczestników ruchu. Życie to nie gra komputerowa - nie daje drugiej szansy!

podkomisarz Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim