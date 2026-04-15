Policjanci włączają się w pomoc dla 7-letniej Hani Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj W Skwierzynie trwa wyjątkowa akcja charytatywna, która porusza serca mieszkańców i angażuje kolejne osoby. Wszystko po to, by pomóc 7-letniej Hani, uczennicy jednej z lokalnych szkół, która toczy trudną walkę z jednym z najcięższych nowotworów dziecięcych, glejakiem pnia mózgu.

Inicjatywa pod nazwą „7 kółek dla Hani” ma na celu dotarcie do jak największej liczby osób dobrej woli i zebranie środków na kosztowne leczenie dziewczynki. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oraz Komisariatu Policji w Skwierzynie, pokazując, że ich służba nie kończy się na dbaniu o bezpieczeństwo, ale obejmuje także realną pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni spotkali się we wtorek (14 kwietnia) na stadionie miejskim w Skwierzynie, żeby przebiec 7 kółek i pokazać, że nie tylko wspierają wydarzenie swoją obecnością, ale także zachęcają mieszkańców do udziału i nagłaśniają inicjatywę. Ich zaangażowanie stanowi ważny sygnał, że solidarność i empatia są wartościami, które łączą wszystkich, niezależnie od pełnionej roli. Akcja „7 kółek dla Hani” to nie tylko zbiórka funduszy, ale także symbol jedności i wsparcia. Każde „kółko” to kolejny krok w stronę nadziei na leczenie i powrót dziewczynki do zdrowia. Organizatorzy podkreślają, że liczy się każda forma pomocy, zarówno udział w organizowanych akcjach charytatywnych, jak i wsparcie finansowe czy udostępnianie informacji.

Zaangażowanie policjantów w tę inicjatywę pokazuje, że mundur nie oddziela od ludzkich emocji, a wręcz przeciwnie, może być narzędziem do czynienia dobra. Takie działania budują zaufanie społeczne i przypominają, że w obliczu ludzkiego dramatu wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą. Historia Hani porusza i mobilizuje do działania. Dzięki takim inicjatywom jak „7 kółek dla Hani” rośnie szansa, że potrzebne środki zostaną zebrane, a dziewczynka otrzyma możliwość dalszej walki o życie i zdrowie.

młodszy aspirant Alicja Kowalczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu