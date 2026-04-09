Witamy w szeregach Policji! 50 nowych funkcjonariuszy będzie dbać o bezpieczeństwo Lubuszan Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Lubuska Policja zasiliła swe szeregi nowymi funkcjonariuszami, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Dzisiejsze wydarzenie było dla nich, ale również dla ich rodzin, początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Podczas uroczystości wyróżniono także doświadczonych policjantów, którzy w swojej służbie wykazywali się sumiennością, profesjonalizmem i zaangażowaniem, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu.

Punktualnie w południe, w czwartek (9 kwietnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów oraz wręczenia medali i odznaczeń. Po złożeniu meldunku i powitaniu zaproszonych gości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Tomasz Zgirski odznaczony został Krzyżem 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Następnie 12 lubuskich policjantów zostało nagrodzonych i odznaczonych za trud, profesjonalizm oraz zaangażowanie wkładane w codzienną służbę. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali odznaki „Zasłużony Policjant”, które zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaraz po tym rozpoczęło się ślubowanie – była to wyjątkowa chwila dla 50 osób, którzy rozpoczynają służbę w lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie na sztandar było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Ślubujący zasilą szeregi komend Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Żaganiu i Żarach. Już niebawem trafią oni na kurs podstawowy do jednej szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, ale przede wszystkim służyć pomocą i wsparciem osobom potrzebującym.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk zwrócił się do nowych przyjętych funkcjonariuszy i przekazał im, że: „Moment ślubowania to nie tylko symboliczny akt – to świadoma decyzja o przyjęciu odpowiedzialności za drugiego człowieka, za bezpieczeństwo społeczeństwa, za przestrzeganie prawa i zasad, które stanowią fundament naszej służby. Składając przysięgę na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, wstępujecie w szeregi formacji o ponad stuletniej historii i głębokich tradycjach. Dzisiejsze wydarzenie ma charakter uroczysty, ale jego znaczenie sięga o wiele dalej. Słowa roty ślubowania będą towarzyszyć Wam w codziennej pracy – w trudnych decyzjach, w chwilach wymagających odwagi i opanowania. To właśnie wtedy okaże się, jak głęboko zakorzenione są wartości, które dziś przyjmujecie”. Komendant życzył młodym policjantom wytrwałości, determinacji i siły w realizacji policyjnej misji. Słowa do ślubujących policjantów skierował również I Wicewojewoda Lubuski Maciej Siwicki, który w imieniu swoim oraz wszystkich Lubuszan pogratulował funkcjonariuszom wstąpienia w szeregi Policji, życząc, by służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy społeczeństwu.

Nowo przyjętym policjantom życzymy powodzenia w nadchodzącej służbie, a wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy wyróżnień!

nadkomisarz Maciej Kimet

foto: podkomisarz Mateusz Sławek

video: młodszy aspirant Bartosz Kulej

