Rozbite auta konsekwencją złamanych przepisów – uważajmy na drogach! Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci apelują do kierujących o rozwagę na drogach, przestrzeganie przepisów, a w szczególności o ostrożność przy włączaniu się do ruchu z drogi podporządkowanej. O tym jak może skończyć się pośpiech i wymuszanie pierwszeństwa przekonała się kierująca Seatem, który po złamaniu przepisów doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Zdarzenie nagrały kamery miejskiego monitoringu.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego w codziennej służbie mają dużo pracy związanej z różnymi zdarzeniami drogowymi wynikającymi z błędów popełnianych przez kierowców. Jazda samochodem w ruchu ulicznym jest czynnością trudną i wymagającą stałej koncentracji oraz skupienia. Niestety błędy się zdarzają i wtedy dochodzi do różnych zdarzeń drogowych.

W poniedziałek (16 marca) moment dekoncentracji zdarzył się kierującej Seata, która w Zielonej Górze na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Wojska Polskiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie upewniła się czy może bezpiecznie wykonać manewr i doprowadziła do zderzenia z Fiatem. Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu, a dzięki temu nagraniu, nie było wątpliwości jak doszło do tego zdarzenia.

Na szczęście okazało się, że nikt nie odniósł obrażeń. Badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że kierujący byli trzeźwi, natomiast kierująca Seatem tłumaczyła policjantom tym, że nie zauważyła nadjeżdżającego z lewej strony pojazdu. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi.

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i jazdę zgodną z przepisami. Zachowajmy szczególną ostrożność, zwłaszcza przy włączaniu się do ruchu z drogi podporządkowanej. Bądźmy bardzo ostrożni na skrzyżowaniach dróg i w rejonach przejść dla pieszych. Zdejmijmy nogę z gazu i pamiętajmy również o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu. Szanujmy innych użytkowników ruchu drogowego i nie zapominajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze