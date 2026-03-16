To 100 lat służby najbliżej mieszkańców – oddaj głos na #SuperDzielnicowego 2026! Data publikacji 16.03.2026 Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu" po raz czwarty, w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, prowadzą internetowy plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026. W tym roku Plebiscyt odbywa się w świetle szczególnej rocznicy, jaką jest 100 lat służby dzielnicowych w Polsce! Zachęcamy do oddawania głosów na swojego dzielnicowego!

Służba dzielnicowych została ukształtowana jeszcze w przedwojennej Policji Państwowej. Rozkaz numer 331 Komendanta Głównego Policji Państwowej z dnia 6 września 1926 roku wprowadzał „Instrukcję o dzielnicowych”, porządkując ich rolę oraz podstawowe obowiązki w terenie. Historycznie dzielnicowy odpowiadał przede wszystkim za stały nadzór nad przydzielonym rejonem: rozpoznanie środowiska, reagowanie na naruszenia porządku, bieżący kontakt z mieszkańcami oraz przyjmowanie zgłoszeń i interesantów, a także skrupulatne dokumentowanie podejmowanych czynności. Od początku była to służba „na pierwszej linii” – oparta nie tylko na interwencji, ale na znajomości ludzi, miejsc i lokalnych problemów.

Dziś dzielnicowy pozostaje policjantem pierwszego kontaktu – osobą, do której mieszkańcy zwracają się najczęściej wtedy, gdy problem rodzi się „tu i teraz”: w sąsiedztwie, na osiedlu, w szkole, w rodzinie. Oznacza to stałą obecność w środowisku lokalnym, rozmowę, rozpoznanie zagrożeń i działania ukierunkowane na zapobieganie. To służba wymagająca, bo jej istotą jest różnorodność: w jednym dniu dzielnicowy może prowadzić rozmowy profilaktyczne, rozwiązywać konflikty sąsiedzkie, uczestniczyć w działaniach dotyczących przemocy domowej, wspierać szkołę w sytuacji kryzysowej, a następnie koordynować współpracę z instytucjami pomocowymi. Szczególnie ważnym elementem tej pracy jest współdziałanie z partnerami, bez których nie da się skutecznie pomagać: DPS, OPS, MOPS, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, kuratorami i samorządami lokalnymi. To właśnie dzielnicowy często „spina” działania wielu podmiotów, łącząc doświadczenie policyjne z wiedzą o lokalnej społeczności i realiach danego rejonu.

W województwie lubuskim dzielnicowi są kojarzeni z codzienną, konsekwentną pracą w terenie i budowaniem zaufania. Lubuska Policja systematycznie przypomina, że dzielnicowy ma być zawsze dostępny dla społeczności lokalnej. W praktyce oznacza to pomoc w sprawach „zwykłych”, ale dla mieszkańców najważniejszych: bezpieczeństwa seniorów, rodzin, dzieci i młodzieży, reagowania na przemoc, hejt czy konflikty w środowisku szkolnym.

Właśnie teraz trwa ogólnopolski plebiscyt #SuperDzielnicowy 2026 w ramach kampanii #DzielnicaBEZstrachu. Głosowanie na kandydatów trwa do 16 lutego 2026 roku. To najlepszy moment, by docenić tych, którzy są najbliżej mieszkańców. Oddaj głos na swojego dzielnicowego – bo bezpieczeństwo ma twarz człowieka, którego znasz!

młodszy aspirant Adam Załuski

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film: podkomisarz Mateusz Sławek