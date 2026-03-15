Lubuscy policjanci zatrzymali 20 pijanych kierowców podczas działań „Trzeźwy Wieczór” Data publikacji 15.03.2026 Powrót Drukuj W sobotę (14 marca) na drogach regionu przeprowadzono kolejną odsłonę akcji „Trzeźwy Wieczór”. Celem działań było wyeliminowanie z ruchu tych kierowców, którzy poprzez swoją lekkomyślność narażają życie i zdrowie innych. Mundurowi skontrolowali ponad 8100 osób - 9 kierujących prowadziło pojazd w stanie nietrzeźwości, 11 w stanie po użyciu alkoholu, a u jednej osoby ujawniono obecność środków odurzających w organizmie – wszyscy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Nietrzeźwe osoby za kierownicą pojazdów stanowią największe zagrożenie na drogach. To skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie, dla którego nie ma żadnego wytłumaczenia. Niestety prawie każdego dnia lubuscy policjanci zatrzymują osoby, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pojazdu będąc pod wpływem alkoholu. Dlatego też, walka z pijanymi na drodze to najważniejsze zadanie funkcjonariuszy, którzy w tym celu prowadzą wiele działań.

Przypominamy! Jeśli wiesz, że będziesz spożywać alkohol, a później musisz dostać się w inne miejsce, to poproś kogoś o transport lub skorzystaj z usług taxi. Gdy nie masz takiej możliwości, to odczekaj odpowiednio długo, aż alkohol zniknie z organizmu. Warto w takiej sytuacji PODEJŚĆ do najbliższej jednostki Policji, gdzie całkowicie bezpłatnie i anonimowo sprawdzisz swoją trzeźwość.

podkomisarz Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zdjęcia: oficerowie prasowi lubuskiej Policji